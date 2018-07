Zájemci o ostravský Mittal by se měli představit do konce července

Jasné je zatím jen jedno. Stále platí odložený termín pro uzavření obchodu, který byl určen na polovinu září.

„Termín pro uzavření transakce byl prodloužen z 30. června na 15. září 2018. Posunutí termínu akvizice je v souladu s podmínkami smlouvy, kterou skupina ArcelorMittal podepsala s italskou vládou,“ řekla Barbora Černá Dvořáková, tisková mluvčí společnosti ArcelorMittal Ostrava.



Posunutí termínu je ale jedinou změnou v plánu prodeje firmy. Té se, spolu s dalšími pěti hutěmi, musí mateřská společnost zbavit, aby mohla získat podstatně větší ocelárnu v italské Ilvě.

Rozhodla tak Evropská komise, podle které by jinak společnost ArcelorMittal ve svém oboru získala příliš velký tržní podíl.

„Tato změna nemá na závazek skupiny ArcelorMittal vůči Evropské komisi provést kompenzační opatření žádný vliv. Proces prodeje naší huti pokračuje podle plánu, platí, že v září by měla být podepsána dohoda s novým vlastníkem,“ dodala Černá Dvořáková.

Zájem veřejně potvrdily jen Třinecké železárny

Společnost ArcelorMittal Ostrava nechce v současnosti komentovat ani počet přihlášených zájemců o koupi, ani jejich jména. A upřesnit nechce ani termín otevírání nabídek. Ten byl podle informací MF DNES původně naplánován na tento týden, termín byl později přeložen, nejpozději do konce července.

O tom ale nerozhoduje vedení ostravské společnosti, nýbrž její mateřská firma.

„Proces prodeje huti se neodehrává v Ostravě, ale v centrále skupiny ArcelorMittal. Naše huť už teď funguje samostatně, nezávisle na skupině AM, jak to požaduje Evropská komise. Už tedy mimo jiné nesdílíme citlivé informace se skupinou AM a naopak,“ vysvětlila Černá Dvořáková.

A jasno o termínu nemají ani v Třineckých železárnách, jediném oficiálně známém uchazeči o koupi ostravské hutě. „Proces stále probíhá, jasno bude v příštích dnech až týdnech,“ řekla Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí Třineckých železáren.

Ty, zatím jako jediné, veřejně potvrdily svůj zájem o koupi. Zda podají nabídku, už ale neupřesnily. A neupřesnily ani termín, do kdy mají být nabídky podány.„To je záležitost prodávající společnosti, ona rozhoduje o harmonogramu. Vedení firmy je s ní samozřejmě v kontaktu, ale tyto informace nebudeme sdělovat,“ dodala Macková Jurásková.

„Zájemci jsou podle všeho tři, to ale neznamená, že budou i tři nabídky,“ řekl MF DNES zdroj, který průběh prodeje sleduje. Nepřál si být jmenován, redakce jeho totožnost zná. „Nabídku totiž nemusí podat všichni, stejně tak ji může podat někdo zvenčí, kdo se mezi uchazeče nepřihlásil. Byť to není příliš pravděpodobné.“

Společnost ArcelorMittal Ostrava se už zcela oddělila od své mateřské firmy.„Na vedení huti až do dokončení prodeje dohlíží kontrolní správce, který je pojítkem mezi námi a Evropskou komisí. Ta bude do procesu prodeje vstupovat, bude posuzovat vybrané zájemce o koupi z pohledu toho, jestli jsou schopni provozovat a rozvíjet huť,“ řekla Barbora Černá Dvořáková.