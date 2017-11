Jesenické areály s moderními lanovkami spojí kyvadlová doprava

Až tři tisíce lidí za hodinu, bezmála kilometrový svah nahoru za tři minuty.

Lyžařský areál Kopřivná od této sezony zprovozní moderní šestimístnou sedačkovou lanovku. Má i nový systém zasněžování a další sjezdovku. Areály v Karlově a Malé Morávce zároveň propojí kyvadlová doprava a do budoucna se počítá i se spojením jednotlivých kopců.

„Projekt byl administrativně velmi náročný. Jen na to, abychom udělali tříhektarovou sjezdovku, jsme potřebovali 132 různých vyjádření,“ komentoval modernizaci Kopřivné její spolumajitel Karel Ležatka. Vše se připravovalo pět let.

V Kopřivné teď kromě původní modré sjezdovky lyžaři nově najdou i červenou, bezmála kilometr dlouhou. Lanovka je nahoru vyveze za tři minuty, je vyhřívaná a má i odpojitelný systém, jenž umožní téměř zastavení sedaček ve stanicích. Jako jediná v republice je její spodní část vybavená i zařízením, které si dokáže změřit výšku pasažérů a menší děti při nastupování samo přizvedne.

Momentálně se v Kopřivné ještě pracuje. „Děláme od rána do večera, soboty i neděle. Budeme srovnatelní s alpskými středisky a patřit mezi tři nejlepší v republice,“ slibuje si od změny vedoucí zimního provozu v Kopřivné Libor Petrů.

V areálu Myšák bude nově čtyřsedačka

Modernizace přišla asi na 140 milionů korun, jsou jen ze soukromých zdrojů. Jde už o druhou velkou investici, před pěti lety přišla stavba původní čtyřsedačky na 80 milionů. „Určitě nekončíme. Celé to získá smysl až ve chvíli, kdy propojíme obě údolí,“ nastínil vývoj druhý z majitelů Kopřivné Petr Haas.

Už se začalo s prvními administrativními kroky spojení horní stanice Kopřivné se spodní stanicí areálu Myšák v Karlově pod Pradědem.

„Myšák na jaře bude také modernizovat, vymění dvousedačku za čtyřsedačku,“ uvedl šéf karlovského ski areálu Jaroslav Lukeš. I ta bude odpojitelná jako v Kopřivné.

Turistika je pro oblast zásadní

Už tuto zimu všechny areály navíc spojí kyvadlová doprava. „Chceme v zimě pravidelnou kyvadlovou dopravu z odstavných parkovišť. Areály jsou v situaci, kdy jejich parkoviště kapacitně nestačí,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška. Změní se i výjezd na Praděd. „Tam chceme čistou a zdravou lokalitu, zvažujeme modernizaci autobusů i celé dopravy,“ řekl Krkoška.

Podle starosty Malé Morávky Ondřeje Holuba je sázka na turistiku zásadní. „Původní významní zaměstnavatelé postupně skončili. Turistika je pro nás jediná možná cesta,“ uvedl.

Pro Malou Morávku, která má 720 obyvatel, podle Holuba turistika generuje asi tisíc pracovních míst. Jen místní ubytovací služby nabízejí na tři a půl tisíce lůžek. „Za prací jezdí i lidé z okolí,“ řekl.

Hory se nově otvírají i letním aktivitám – rozšiřují se bike parky, chystá se síť půjčoven elektrokol, navázat chce oblast i na sousedství se Slezskou Hartou.

„Vybudovaly se hotely, sjezdovky, ale nemyslelo se na to, že máme i jiné roční doby. To chybělo. Jsem rád, že je to teď komplexní,“ komentoval Krkoška.

Modernější služby také v Beskydech

Modernizaci ve stylu Alp plánují také provozovatelé beskydských sjezdovek.

I když například podle vedoucího Ski areálu Bílá Jaroslava Vrzguly se v Česku těžko dá vybudovat lyžařské středisko alpského charakteru, protože na to nejsou v tuzemsku odpovídající kopce.

„Můžeme se však Alpám přiblížit, co se týče nabídky služeb,“ poznamenal Vrzgula a prozradil, že o větší investici už na Bílé uvažují.

„Máme první nabídky od zahraničních firem na šestisedačkové lanovky odpojitelného typu s bublinou a vyhříváním, jakou teď budou mít v Kopřivné. Hodně smělý plán je, že by se tak mohlo stát v roce 2019,“ přiblížil Jaroslav Vrzgula. Bílá v současnosti hledá možnosti financování.