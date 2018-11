Centrum Ostravy povede koalice ANO, Piráti a ODS. Hnutí Ostravak v opozici

Jednání údajně byla velmi náročná a plná zvratů. Nakonec radnici v centru Ostravy povedou hnutí ANO, Piráti a ODS. „Důvodem k tomuto kroku byl přístup hnutí Ostravak, které neustále se všemi subjekty protahovalo koaliční jednání a zvyšovalo své požadavky jak na počet radních, tak na obsazení resortů,“ uvedli představitelé nové koalice Zuzana Ožanová (ANO), Rostislav Řeha (Piráti) a Miroslav Svozil za ODS.

Politici uvádějí, že během jednání byla nabídnuta hnutí Ostravak čtyřkoalice mezi hnutím Ostravak, ANO, Piráty a ODS. „Tuto nabídku hnutí Ostravak neakceptovalo a nadále docházelo z jeho strany k návrhům na další změny koaličních partnerů až k požadavku na většinové zastoupení v radě. Hnutí Ostravak následně porušilo i dohodu uzavřenou v rámci dvojbloku s ODS a separátně usilovalo o koalici bez ODS,“ zmiňují zástupci nové koalice.

Bernfeldová: Jednička ANO chtěla být starostkou

Dosavadní starostka obvodu a jednička vítězného hnutí Ostravak Petra Bernfeldová si na dotaz MF DNES o komentář výsledku povolebního vyjednávání povzdychla, že to je život a hnutí bude co nejaktivněji zastupovat v opozici. „Výsledek koaličního jednání mě mrzí, myslím si, že to je podraz na voliče, protože my jsme chtěli dvoukoalici s ANO nebo trojkoalici s ANO a Piráty,“ uvedla Bernfeldová.

Koaliční slova o přílišných nárocích rozhodně odmítá. „Nabízená čtyřkoalice, na které trvali ANO i Piráti, pro nás nebyla přijatelná s ohledem na navyšování členů jak v radě, tak i uvolněných politiků.“

Řekla, že jednání výrazně ovlivnily údajné osobní ambice jedničky hnutí ANO Zuzany Ožanové. „Od paní Ožanové byly jasné signály, že chce být starostkou, což jsme i s ohledem na naše volební vítězství odmítali. Takže to dopadlo, jak to dopadlo,“ konstatovala Bernfeldová, která se nyní nejspíše vrátí do Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ožanová bude ve funkci neuvolněná

Jak uvedla ČTK, v devítičlenné radě bude mít hnutí ANO čtyři zástupce, Piráti tři a ODS dva. Předpokládaná starostka Ožanová bude zodpovědná například za strategický rozvoj, silniční hospodářství či finanční kontrolu. Funkci starostky ale bude vykonávat jako neuvolněná, protože je poslankyní.

Hnutí ANO bude mít v radě ještě Alenu Pataky, která bude jako místostarostka zodpovědná za sociální věci, školství a kulturu. Radními budou Petr Veselka a Petr Kuś.

Za Piráty bude místostarostou David Witosz zodpovědný například za dopravu či stavební investice a Rostislav Řeha, který bude mít svěřenou oblast informačních systémů a životního prostředí. Radním bude Lukáš Jansa, který se bude věnovat oblasti veřejného prostoru a architektury.

Zastupitelstvo se koná v pondělí

Za ODS bude místostarostkou Valentina Vaňková, bude mít v gesci rozpočet a finanční hospodaření, a radním bude Ladislav Jodlovski.



Ve volbách získalo vítězné hnutí Ostravak 10 mandátů, ANO o jeden méně. Třetí Piráti mají šest mandátů a ODS s komunisty po čtyřech. Dvě místa v zastupitelstvo získalo SPD.

Ustavující zastupitelstvo Moravské Ostravy a Přívozu se koná v pondělí, o dva dny později se bude volit vedení ostravského magistrátu.