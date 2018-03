Sezona začíná. Moravskoslezské památky rozšiřují okruhy prohlídek

18:55 , aktualizováno 18:55

Do Kunína za Palackým, do Hradce nad Moravicí poznat místního hraběte v roli diplomata, na Sovinec vidět správcův pokoj, do Raduně dolů do zámeckého sklepa. Moravskoslezské památky tento týden přivítají sezonu, lákat v ní budou i na nové expozice.