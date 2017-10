Moravskoslezský kraj chce spojit budovy i obce vlastní datovou sítí

„Chceme, aby propojovala krajské příspěvkové organizace s krajským úřadem,“ přiblížil náměstek hejtmana Jakub Unucka. „Začneme propojením krajských nemocnic, na konci by optickými kabely měly být propojeny všechny budovy v majetku kraje.“

Náklady na vysokorychlostní propojení krajem vlastněných nemocnic by se podle náměstka měly pohybovat okolo 150 milionů korun. Nemocnice by tak mohly snadněji sdílet velká množství dat, například z vyšetření specializovanými přístroji.

Pomoc nabízejí státní organizace

Kraj chce vytvořením sítě umožnit také lepší připojení ve vzdálenějších obcích. „Tuto síť by nevyužíval pouze kraj a jeho další organizace, ale mohli by se na ni připojit i další uživatelé, například obce,“ doplnil náměstek.

Vytvoření krajské datové sítě by však neznamenalo, že se budou pokládat nové optické kabely souběžně se stávajícími sítěmi. „Vlastní kabely bychom pokládali tam, kde nejsou. Pokud by to bylo možné, využívali bychom také stávající sítě,“ doplnil náměstek. „Zvažujeme i využití nabídky Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty, které nám řekly, že můžeme využít jejich chráničky (ochranné hadice kabelů - pozn. red.) pod dálnicemi či kolejemi.“

Celkové náklady převýší půl miliardy

Při pokládání vlastní sítě optických kabelů chce úřad využít pozemků v okolí krajských silnic, které vlastní. Zvažuje však i možnost, že by část sítě nabídl k prodeji soukromým firmám, což by pomohlo s financováním.

Po první etapě za 150 milionů korun, která bude zaměřená na nemocnice, by měla následovat druhá etapa s předběžným rozpočtem 450 milionů korun. Ta by měla zahrnovat například střediska správy silnic nebo domovy důchodců.