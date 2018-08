OBRAZEM: Motocykloví kaskadéři v Ostravě předvedli akrobacii i pády

„Byl to prostě masakr, jinak to nelze nazvat. Byla to největší účast špičkových závodníků na takové soutěži v Evropě, to máme potvrzené,“ hlásil ředitel akce Czech Stunt Day Adam Peschel (webové stránky soutěže).

Připustil, že jen čekal více diváků. Několik jízd skončilo ošklivými pády, dva závodníci dokonce museli do nemocnice. „Šlo o zlomeniny, naštěstí nic, co by ohrožovalo životy,“ uklidňoval Peschel (rozhovor s iniciátorem akce zde).