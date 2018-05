Motorkář se v lese srazil s jelenem, do nemocnice ho vezl vrtulník

Devětačtyřicetiletý motocyklista projížděl silnicí v lese ve čtvrtek krátce před polednem. Po střetu se zvířetem a následném pádu utrpěl vážná zranění.

„Muž měl těžká poranění v oblasti hrudníku, horní a dolní končetiny,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Vrtulník muže přepravil do Fakultní nemocnice v Ostravě.



Moravskoslezští letečtí záchranáři měli vůbec ve čtvrtek napilno. K dalšímu motorkáři letěli jen o čtyři hodiny později do Ropice. Tam se šestadvacetiletý muž srazil s osobním autem. I on musel do nemocnice s poraněním hlavy a nohou.