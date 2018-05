Muž, který v Ostravě vyhrožoval bombou, zůstává v nemocnici

„Muž je stále v péči lékařů,“ řekla ČTK policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Kriminalisté podle ní dále čekají na rozhodnutí soudu, aby mohli v domě udělat domovní prohlídku. Další informace policie nyní zveřejňovat nebude.

Až bude z nemocnice propuštěn, posoudí jeho chování odborníci na psychologii a psychiatrii. Na základě jejích posudku pak bude muž buď obviněn, zřejmě z obecného ohrožení, a případně se začne rozhodovat o jeho vzetí do vazby. Nebo, pokud budou mít specialisté podezření na duševní chorobu, skončí muž v psychiatrické léčebně.

Podle lidí bydlících v sousedství domu ve Vřesinské ulici býval muž zcela normální. Zlom přišel před několika měsíci, kdy ho údajně opustila přítelkyně. Lidí se začal stranit a sousedům dokonce poslal obsáhlý výhrůžný dopis. „Asi mu přeskočilo,“ řekla jedna ze sousedek.

Policejní hlídka přijela k domu právě na základě ohlášení příbuzných a známých, že se muž delší čas neozývá, ani nevychází ven. S policisty sice začal komunikovat, ale pak se zabarikádoval a hrozil bombou.

Muži hrozí až osmileté vězení

„Pohledem přes okno zaregistrovali, že v domě může být výbušný systém. Proto jsme začali,“ řekl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Policisté rovněž vyklidili místo a evakuovali lidi z okolí, a to včetně blízké výrobny žaluzií.

Když jednání nevedlo k žádnému výsledku, rozhodli se policisté pro akci zásahové jednotky. Muž však obrátil zbraň i proti policistům, proto ho jeden z nich postřelil do nohy. Kužel dodal, že při zásahu nastalo i spuštění výbušného systému a policisté museli urychleně objekt opustit. Po transportu zraněného do nemocnice dům prohledali pyrotechnici. S jakým výsledkem, to není zatím známo.

Za obecné ohrožení hrozí muži vězení od tří do osmi let.