Muže zabarikádovaného v bytě policisté postřelili, našli možná výbušninu

„Policisté zasahují proti muži, který se zabarikádoval v bytě. Hrozí nebezpečí, že je ozbrojen nebo použije výbušné zařízení,“ sdělila před polednem iDNES.cz policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Zásah byl reakcí na oznámení příbuzných a známých čtyřiačtyřicetiletého muže, kteří měli obavu o jeho život.

„Na místě policisté zjistili, že muž žije. Pohledem přes okno zjistili, že v domě může být nástražný výbušný systém. Zahájili jsme vyjednávání,“ uvedl později krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

Široké okolí místa incidentu policie uzavřela, nad lokalitou létal vrtulník.

Jak potvrdila na místě svědkyně redaktorovi iDNES.cz, policisté se snažili dlouho muže přesvědčit, aby spolupracoval.

„Byť policie byla v takové převaze, tak se opravdu nejméně hodinu snažila jej přesvědčit, aby si s nimi šel promluvit,“ uvedla místní.

Po neúspěšném vyjednávání vnikla zásahová jednotka do domu. Krátce po poledni policie sdělila, že muž byl zadržen. Muž proti zásahovce otočil zbraň, takže policisté pálili a postřelili jej do nohy. Pak ho zpacifikovali a předali zdravotníkům.

Pyrotechnici následně začali prověřovat, co měl u sebe muž za zbraně a jak to bylo s výbušným systémem. Podle Kužela totiž během zásahu došlo i k jeho spuštění. „Něco tam mírně bouchlo a začalo tam něco hořet. Policisté nevěděli, co to může být,“ uvedl krátce po zásahu na místě události.

Zadržený údajně býval policistou

Podle svědkyně ze sousedství je muž bývalým policistou. Oficiálně však tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil.

„Kvůli nějakým problémům v rodině mu ‚přeskočilo‘, údajně už dříve rozesílal lidem z okolí výhružné dopisy,“ sdělila žena redaktorovi iDNES.cz na místě.

Jak připomněla agentura ČTK, podobnou situaci policisté řešili v Havířově 17. května. V jednom z bytů se uzavřel jednatřicetiletý muž. Ten obydlí dokonce před zásahem policie zapálil. Zranil sebe i pět zasahujících policistů. Kriminalisté jej převezli do psychiatrické léčebny. Podezřelý je z obecného ohrožení, obviněn ještě nebyl.