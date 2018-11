VIDEO: Halloween ve Vojenském muzeu. Na Hlučínsku strašily nacistické zombie

V dobových kulisách válečných zákopů nebo polní ošetřovny děsili lidi jako oživlé mrtvoly členů gestapa nebo vojáků wehrmachtu. „Je jedno, jestli se tomu říká Halloween nebo Dušičky. Zvažovali jsme, jak vzpomínku ozvláštnit. Strašení mají lidé rádi a nevíme proč, mají rádi i mrtvé německé vojáky,“ usmíval se ředitel muzea Kamil Himler.

O poněkud drsnější recesi měly zájem desítky lidí. „Jak na mě ze skříně vyskočilo to strašidlo v uniformě, tak jsem se fakt polekala. Měli to chlapi dobře udělané. Ale malé děti bych tady nevodila,“ komentovala Jana Pyszková z Hlučína. Vstup byl však až od deseti let.

Pořadatelé slibují, že v netradičních akcích budou pokračovat.

Muzeum v Chuchelné bylo otevřeno letos v červnu. Členové Klubu vojenské historie roky sbírali vojenské artefakty, studovali historické dokumenty a chtějí lidem ukázat dějiny, které si právě s lidmi na Hlučínsko velmi pohrály.

Původně česká, pak rakouská oblast dlouho patřila Prusku, v roce 1918 připadla Československu. Jenže po nacistické okupaci bylo Hlučínsko opětovně připojeno k Německu a muži z ní museli narukovat do wehrmachtu.