Na Jablunkovsku zastřelili dva cvičené psy. Majitel podezřívá myslivce

„Ztrácely se nám slepice a ten den k večeru si liška přišla pro další. Pustili jsme za ní naši Zorku s mladým Bundašem, kteří jsou na ně cvičení. Vzápětí se za domem ozvala kanonáda. Nějaký myslivec nám oba psy zastřelil. Vážili do deseti kilogramů. Zvěři by neublížili, jenom ji vyháněli ze zahrady,“ líčí událost Gomola. „Dokonce na jaře k nám přišla do ohrady porodit laň a zůstala tam dva týdny. Psi si jí nevšímali.“

„Dosud nemáme podezřelou osobu, proto nemůžeme potvrdit, že to byl myslivec,“ sdělila mluvčí frýdecko-místecké policie Eva Michalíková. Že šlo spíše o pytláka, si myslí předseda Klubu myslivců Dolní Lomná Jan Sikora. „Náš hospodář tam lovil prasata. Proč by střílel po psech? Tvrdil, že odněkud slyšel pět výstřelů. Je to celé divné. Ale s pytláctvím se potýkáme denně,“ zmínil Sikora.

Gomola myslivce také kontaktoval. „Hází vinu jeden na druhého. Prý stříleli na prasata. Když se něco pohne, pálí,“ tvrdí Gomola s tím, že v ten samý večer k nim přiběhl houbař, že venku někdo střílí a je mu jedno, že se tam pohybují lidé.

„Pro nás byli ti psi jako členové rodiny. Zvěř napáchá na našich pozemcích ročně velké škody. Doteď jsme za ně po myslivcích nežádali ani korunu náhrady,“ dodává ještě Gomola.