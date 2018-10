Náměstek ministra složí zastupitelský mandát, je ve střetu se zákonem

Po svém jmenování do funkce náměstka ministra kultury se Jiří Vzientek z ČSSD dostal do rozporu se zákonem. Do té doby totiž působil coby zastupitel Moravskoslezského kraje. Zákon o volbách ale takovou kumulaci funkcí zakazuje.