Na seriálový led opět vyjíždí Lajna z Havířova. Natáčí se další díly

„Pitíčko,“ zvolá Jiří Langmajer v roli trenéra Hrouzka směrem ke svému seriálovému synovi, kterého ztvárňuje Zdeněk Piškula. Právě mu rozmixoval vskutku výživný proteinový pokrm: maso s vajíčky. Když mu jej s blaženým výrazem nese, zazní režisérské „stop“.

Herci v těchto propršených dnech natáčejí v havířovských a ostravských interiérech záběry pro další díly seriálu z hokejového prostředí Lajna. Ve středu odpoledne jsou u Hrouzka doma, ve skutečnosti v jednom z domů v Horní Datyni, který jim pro účely natáčení poskytli jeho majitelé.

Režisérské zastavení akce má svůj důvod. Na hodinách v místnosti ručičky ukazují půldruhou odpoledne, ale u seriálových Hrouzků se právě snídá. Je třeba je přetočit a záběr opakovat. „Kolik tam dáme?“ debatuje chvilku štáb, pak se shodne na půl osmé ráno.

Zapojí i členy zlaté naganské party

Jiří Langmajer oděn v bílém tílku s hrubým zlatým řetězem kolem krku záběr s klidem profesionála zopakuje. Opodál jeho počínání sleduje Hana Vagnerová, kterou filmaři do příběhu nově zakomponovali. Aktuální scéna se jí netýká, ale známá herečka v roli Denisy Frydrychové zřejmě připravila trenéru Hrouzkovi příjemné vstávání.

Filmaři nechtějí další směřování příběhu trenéra Luboše Hrouzka příliš prozrazovat a na placu s herci nemohou být zástupci médií déle než pár desítek minut. Slibují ale zajímavou podívanou, do které by se měli brzy zapojit i sportovci ze zlaté naganské party.

„Jsme domluveni s Dominikem Haškem, jednáme i s Jaromírem Jágrem. A ještě máme jedno překvapivé jméno, které bychom ale neradi prozrazovali,“ řekl producent Daniel Strejc.

První díl měl dvoumilionovou sledovanost

Hokejovým hvězdám se příběh trenéra Hrouzka zřejmě líbí. Zaujal i veřejnost, když první, již zveřejněný díl s názvem Únos zhlédly na YouTube či internetové televizi OBBOD dohromady více než dva miliony lidí. „Seriál slaví až neskutečný úspěch. I to nás motivovalo natáčet další díly,“ vysvětlil Strejc.

Seriál si získal i zástupce Havířova. Právě do jejich města je většina děje orientovaná, když bývalý hráč NHL, olympijský vítěz z Nagana a úspěšný trenér Luboš Hrouzek odchází z Prahy trénovat prvoligový slezský klub (ten si filmaři přejmenovali na Havíři – pozn. redakce). Natáčí se na havířovském zimáku, filmaři slibují záběry tamního bulváru i dalších míst.

Město se tvůrce seriálu rozhodlo finančně podpořit. „První díl jsem viděla a líbil se mi. Je fajn, že děj je zasazen do Havířova. Vnímáme to jako vítanou propagaci města,“ uvedla primátorka Jana Feberová. Jeden z jejích náměstků dokonce jel s tvůrci seriálu představit Lajnu na karlovarský filmový festival. A byť z Havířova absolvoval na druhou stranu republiky a zpátky dlouhou cestu, lehce si poupravil již zlidovělou větu seriálového trenéra. „Hrouzek to sice říká jinak, ale cesta do Havířova je supr,“ míní Josef Bělica.

Lajna je dospělejší verzí Vyšehradu

Děj seriálu Lajna Bývalý hráč NHL, olympijský vítěz z Nagana a úspěšný trenér Luboš Hrouzek odchází z Prahy trénovat Havířov. Odchází nejen pro neshody s vedením Slavie Praha, ale i od své ženy Heleny. Má totiž začínající vztah s tanečnicí Denisou. Luboš ze Slavie bere i syna Patrika, nadějného hokejistu. Všude, kde byl, dokázal Luboš Hrouzek vítězit. K postupu chce dovést i podceňovaný tým.

V září by chtěli filmaři natočit v Havířově a okolí materiál na tři další díly, stejnou porci seriálového materiálu poté chtějí vytvořit v říjnu. Na OBBODu, kde se vysílal i další populární seriál Vyšehrad, pak chtějí Lajnu uvádět od konce října až do poloviny prosince. Navíc, zástupci OBBODu jednají o zveřejnění seriálu také s klasickými televizními celoplošnými stanicemi.

Jak sami tvůrci seriálu podotýkají, je Lajna dospělejší variantou fotbalového Vyšehradu. Ten je kousavější, z fotbalistů si spíše utahuje. „Fotbal miluju, ale v současnosti je na takové úrovni, že ho nedokážu odprezentovat pozitivně,“ přiznal Strejc.

Tvůrci Lajny si pohrávají také s myšlenkou natočení filmu. Komedie by měla ze seriálu částečně vycházet, ale ústředním bodem by měl být koncert Eltona Johna v Havířově. Ten totiž na tamním zimním stadionu v roce 1985 skutečně vystoupil, což filmaře velmi zaujalo.