Deset let od tragické srážky tramvají v Ostravě. Dnes už by se nestala

Sotva na jednokolejce v protisměru uviděl tramvaj, okamžitě si uvědomil, že na zastávce Vřesina zapomněl počkat, až projede souprava jedoucí od Ostravy.

Ačkoliv řidič Petr Hroch začal okamžitě intenzivně brzdit, což udělal i šofér druhé tramvaje, čelní srážce souprav už zabránit nedokázali.

„Vřesinskou výhybnu znám, ale prostě u mě došlo k nějakému zkratu. Ještě před Vřesinou jsem jel s vědomím, že se musím křížit s protijedoucí tramvají. Nevím, co se stalo, že jsem na to během chvíle zapomněl,“ líčil Hroch, co se stalo v osudný pátek 11. dubna 2008. Při střetu tramvají tedy zahynul šestiletý chlapec a starší manželé.

Soud ho za neomluvitelnou chybu poslal na čtyři roky do vězení, po polovině trestu byl podmínečně propuštěn.

Velkou kritiku si tehdy vysloužil i Dopravní podnik Ostrava (DPO). Zvláště poté, co novináři zjistili, že na stejné jednokolejce se už dříve stala jedna vážná nehoda a tramvaje několikrát vyjely na trať neoprávněně, přičemž buď stihly zastavit, nebo zacouvat do stanice.

Nepozorné řidiče občas okřikli místní cestující, kteří věděli, že právě jejich spoj musí počkat na protijedoucí tramvaj. Křížení totiž nebylo nutné u každé jízdy.

Všechna odpovědnost ležela jen na řidičích, přitom i v době koňské dráhy nemohl vůz vyjet do té doby, než protijedoucí šofér nepředal dřevěný kolík.

Pokud tramvaj vyjede na červenou, vypne se proud

Trať vedoucí z Ostravy-Poruby přes několik obcí až do Zátiší, místní části Bohušovic na Opavsku, dostala až po nehodě elektronické jištění.

Zjednodušeně řečeno, kdyby nyní vjela na jednokolejku tramvaj v době, kdy nemá, automaticky by se vypnulo napájení trakční elektřinou. Všechny tramvaje by okamžitě zastavily. Jak v České televizi řekl Petr Maikranz z Drážní inspekce, i po instalaci nového zařízení vyjely tramvaje několikrát proti sobě. Ale systém okamžitě zareagoval.

„Tímto zařízením je v podstatě eliminována možnost jízdy protisměrných tramvajových souprav v jednokolejných úsecích této trati,“ potvrdila mluvčí DPO Karolína Rycková s tím, že od tragické nehody se bezpečnostní jištění podstatně zlepšilo nejen na této příměstské lince.

Srážku tramvají dodnes připomínají květiny na sloupu, nechybí ani plyšová hračka. Mnoho zraněných pocházelo z nejbližší obce Vřesina.

„Pochopitelně si na to pamatuji, lidé v obci touto tragédií tehdy hodně žili, bylo to velmi nepříjemné. A určitě jsme na tuto událost nezapomněli, občas ji někdo připomene,“ řekla starostka Vřesiny Jitka Kozelková.

Uvedla, že žádný pietní akt obec nyní nechystá. „Ale do obecních novin jsme dali připomínku desátého výročí neštěstí, aby občané vzpomenuli ty, co tehdy nehodu nepřežili nebo byli zraněni,“ uvedla Kozelková.

