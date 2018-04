Stonavany otravují tuny nelegálně navezené zeminy. Odvoz brzdí kruštík

Podle zástupců obce byl odpad do areálu poblíž nedostavěné koksovny dovezen neoprávněně a je kontaminovaný. Za pravdu dala Stonavanům i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která uložila pokuty dvěma firmám. Pokutu ve výši 200 tisíc korun dostala společnost Lesostavby Frýdek-Místek, která motokárový areál stavěla. Část odpadu, jenž při stavbě vznikl, totiž nepředala osobě oprávněné k jeho převzetí.



Podle inspektorů zhruba 48 tisíc tun zeminy a kamení od Lesostaveb neoprávněně převzala společnost Rekultivace–Recyklace. I tato společnost dostala od ČIŽP pokutu. „Odpadní zeminy a kamení nelegálně uložila na pozemky ve Stonavě, které k nakládání s odpady nebyly určené. Za tato pochybení jsme jí uložili pokutu 300 tisíc korun,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Zatímco Lesostavby berou podle předsedy představenstva Jana Bazgiera situaci po zaplacení pokuty za uzavřenou, druhá firma se chce bránit. „Zeminu jsme si objednali jako vedlejší produkt, nikoli jako odpad, za účelem jejího dalšího využití,“ uvedl jednatel společnosti Rekultivace–Recyklace Pavel Skulina. Navezená zemina podle něj není kontaminována a měla sloužit k rekultivaci území, na niž byla jeho firma najata jinou společností. „Podnikáme ale další právní kroky a více se k tomu zatím nebudeme vyjadřovat,“ dodal.

Měsíce zdržení kvůli vzácné rostlině

Kromě finanční pokuty má firma z rozhodnutí inspekce nelegálně navozený odpad ze Stonavy zase odvézt. Jenže s odvážkou se bude muset počkat na neurčito. Do situace se ještě před svým prosincovým zadržením totiž vložil ekologický aktivista Bohdan Svorník. Policisté Svorníka a jeho kolegu Radima Lapšanského obvinili v jiných projektech z přijetí úplatku a pokusu o vydírání pod záminkou ochrany přírody (psali jsme zde). Vyšetřování pokračuje, a zatímco Lapšanský je nadále ve vazbě, Svorník z ní již byl propuštěn.

Květ kruštíku bahenního.

Ekologický aktivista před prosincovým zadržením upozornil úředníky na výskyt kruštíku bahenního. Kruštík je chráněná rostlina a podle Svorníka by ji mohl další provoz nákladních vozidel ohrozit. Jeho podnětem se začala zabývat ČIŽP i krajský úřad.

„Ten sdělil ministerstvu životního prostředí své stanovisko, ve kterém upozornil, že bude-li odtěžení naváženého materiálu znamenat škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu, bude k takové činnosti potřebná výjimka. Ale to pouze v případě potvrzení výskytu a za předpokladu ohrožení druhu,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Aktivista: Hlásil jsem to už před rokem

To pro Stonavské znamená další měsíce čekání. Pro obec, která je léta těžce zkoušená různými průmyslovými zátěžemi, je to další rána.

„V blízkosti je sídliště a my nevíme, co vše může kontaminovaná půda pro toto území znamenat. Odvoz této zeminy by pro nás znamenal určitou záchranu,“ doplnil starosta Stonavy Ondřej Feber.

Svorník ale odmítá, že by odvoz brzdil nález chráněné rostliny. „Její možný výskyt v místě jsem hlásil již před rokem. Dávno se na místo mohl někdo přijít podívat. Zemina dosud nebyla odvezena z důvodů dalších sporů, jež tam probíhají,“ dodal.