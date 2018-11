Do nového centra pro nevidomé v Ostravě se dostanou i vozíčkáři

„Původní prostory, kde jsme sídlili 13 let, jsme museli opustit z více důvodů. Šlo o soukromý objekt, do kterého majitel téměř neinvestoval. Bylo to znát, třeba v zimě tam bylo velmi chladno. V takových podmínkách nešlo dál poskytovat kvalitní služby,“ líčí vedoucí střediska Tyfloservisu Lucie Skříšovská.

Posledním impulzem ke stěhování byl prodej domu. Tyfloservis si pronajal přibližně stejně velké prostory v budově bývalého ředitelství OKD a v pondělí je slavnostně otevřel. Střediskem prošly od jeho vzniku téměř čtyři tisíce lidí. Nová adresa má pro klienty se zrakovým postižením řadu výhod.

„Jsme pro ně dostupnější, protože dům stojí takřka hned u trolejbusové zastávky Nová radnice. Budova je v lepším technickém stavu, je tu teplo a hlavně výtah, který v původním sídle citelně chyběl. Nemohli se k nám totiž dostat zrakově postižení klienti na invalidním vozíku,“ líčí vedoucí střediska.

Ačkoli tyto klienty navštěvují instruktorky rehabilitace Tyfloservisu zpravidla doma, nové prostory ihned po nastěhování využilo už asi pět slabozrakých či nevidomých lidí odkázaných na vozík.

„Když jedeme za klienty, vezeme řadu pomůcek, které usnadňují běžný život, ale nemůžeme převážet vše, co je k dispozici ve středisku. Tady si mohou klienti při jednorázových návštěvách či kurzech, které trvají třeba půl roku až rok, pod odborným vedením osahat, vyzkoušet a natrénovat práci s větší škálou pomůcek,“ říká Skříšovská.

Slabozraká Vlastimila Popková se přijela podívat do střediska až z Českého Těšína. „Chci vědět, kam budu posílat naše členy, vedu totiž organizaci nevidomých a slabozrakých v Třinci. Jsem nadšená. Nové sídlo je blízko zastávky MHD a má bezbariérový přístup. To je ideální,“ zhodnotila.