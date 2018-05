Nezaměstnanost dál klesá, v Moravskoslezském kraji je rekordně nízká

Téměř o třetinu klesl v meziročním srovnání na Frýdecko-Místecku počet nezaměstnaných absolventů škol.



„Ve srovnání s minulým měsícem se počet absolventů a mladistvých snížil o 22 uchazečů o zaměstnání a na konci dubna 2018 úřad práce evidoval v této skupině 146 osob. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 to je o přibližně 31 procent méně,“ popsala situaci Lucie Bartolomová z frýdecko-místeckého úřadu práce.

„Ke konci dubna bylo evidováno 1 521 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,“ přidala statistiky v krajském měřítku Dagmar Habiňáková z krajské pobočky úřadu práce.

„Jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 80 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 644 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,5 procenta,“ řekla Habiňáková.

To potvrzuje fakt, že získání práce je nyní pro absolventy mnohem snazší než dříve.

Počty nezaměstnaných klesají napříč krajem

A šance výrazně stoupá s výší dosaženého vzdělání. „Chodí nám hodně nabídek, firmy nás oslovují samy,“ přibližuje zájem zaměstnavatelů o absolventy škol Veronika Pindorová, které k ukončení studia na Ostravské univerzitě scházejí už jen státnice.

Sama již při studiu pracuje, práci si může vybírat. „Pracuji na částečný úvazek, který se může změnit na trvalý pracovní poměr, můžu si vybírat i z nabídek jiných zaměstnavatelů. A podobné to je i u spolužáků,“ říká studentka. Její vrstevníky prý oslovují hlavně školy s nabídkou učitelských pozic, zda uspějí, ale není jisté.

„Ze soukromého sektoru chodí nabídky za více peněz, do výuky asi moc mých spolužáků nenastoupí. To by se nabídka ze státního sektoru musela zvýšit,“ dodala Pindorová.

Obdobně jako počty nezaměstnaných absolventů klesají i čísla celkové nezaměstnanosti. Ta souhrnná se v Moravskoslezském kraji snížila na 5,1 procenta.

Nezaměstnanost v kraji Duben 2018

Karviná 7,5 %

Ostrava 6,5 %

Bruntál 5,9 %

Opava 3,2 %

Frýdek-Místek 3,1 %

Nový Jičín 3,0 % Duben 2017

Karviná 9,9 %

Ostrava 8,3 %

Bruntál 7,5 %

Opava 4,5 %

Frýdek-Místek 4,0 %

Nový Jičín 3,7 %

„K poslednímu dubnovému dni evidovala krajská pobočka úřadu práce v Ostravě celkem 43 887 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 2 676 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 14 260 osob,“ přiblížila celková krajská čísla Habiňáková.

Z pohledu kraje výborná zpráva, nezaměstnanost je na historicky nejnižších číslech, navíc klesala ve všech částech kraje. „Meziměsíční pokles nezaměstnaných osob byl zaznamenán ve všech šesti okresech, největší pokles, o 12,8 procenta, byl v okrese Opava, o 10,6 procenta klesla nezaměstnanost v okrese Bruntál, o 10,2 procenta pak na Frýdecko-Místecku,“ řekla Vladana Piskořová z ostravského úřadu práce.

Ve srovnání se zbytkem republiky už ale krajské výsledky tak oslnivé nejsou.

„Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly čtyři okresy, a to Karviná, Ostrava, Bruntál a Opava,“ sdělila Piskořová.

Karvinský, ostravský a bruntálský okres obsadily tři ze čtyř příček pro okresy s nejvyšší nezaměstnaností v republice, vklínilo se mezi ně jen druhé Mostecko.