Nové lauby a další bytové domy oživí centrum Ostravy

8:55 , aktualizováno 8:55

Radní Ostravy chtějí oživit historické jádro města tím, že do něj nalákají nové obyvatele. Do pěti let má proto v centru přibýt okolo 200 nových bytů, z toho polovina obecních určených k pronájmu.