Policie vyšetřuje vraždu na Novojičínsku, ve stejné obci jako před týdnem

Policie zatím jen potvrdila, že se od pondělního rána v Suchdolu nad Odrou zabývá prověřováním „událostí násilného charakteru“ a na místo vyslala speciální výjezdovou skupinu.

„Policejní specialisté ohledali místo činu, zajistili stopy. Kriminalisté shromažďují veškeré informace. Vyšetřování je na začátku, avšak můžeme říct, že jedna osoba byla omezena na svobodě,“ sdělila policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Podle informací iDNES.cz 37letý muž po hádce zavraždil svou 24letou bývalou přítelkyni. Pak se údajně na nedaleké železniční trati pokusil skočit pod vlak, pokus o sebevraždu však přežil. Policisté ho zadrželi a pokud bude obviněn, hrozí mu v případě odsouzení až osmnáct let vězení.

Mladá dívka zavraždila přítele, pak se sama udala

V Suchdole řeší policisté od minulého týdne vraždu na tamní ubytovně, která stojí asi dvě stě metrů od domu, kde se nyní stal násilný čin. Mladá dívka tam smrtelně pobodala staršího muže. Po činu sama zavolala na policii, soud pak mladou ženu vzal do vazby.

Suchdolský starosta Richard Ehler se k atmosféře v městysu nechtěl vyjadřovat. „Omlouvám se, ale k tomuto neřeknu vůbec nic,“ konstatoval.

Podle jednoho z občanů, který však nechtěl být jmenován, se lidé nebojí, protože u obou případů jde o vnitřní vztahové problémy.

„Ale nepamatuji, kdy se v Suchdole vyšetřovala vražda. Sem tam nějaké neštěstí nebo sebevražda, to hlavně na železnici, ale dvě vraždy za dva týdny, to je něco šíleného. Možná to souvisí s tím, že i u nás už vznikají malé ubytovny a tam ty vztahy nejsou dobré,“ řekl muž ze Suchdola nad Odrou.