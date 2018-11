Potřísněné prádlo, krimi básničky. Profil novojičínských strážníků baví

Mohli obyčejně napsat, že na konci října řešili oznámení ženy, která se obávala týrání dítěte ve svém sousedství. Místo toho šéf novojičínských strážníků skutečný zásah zrýmoval: „Přijali jsme sousedky oznámení, tuze dramatického znění. Někdo ubližuje dítěti, mělo by se jim odněti. Rodiče prý „Zoubky se mu tlačí“, takže dítě pláče, neskotačí,“ píše se na profilu městské policie.



Ve středu ráno zase strážníci vtipně varovali před hrozící ledovkou. K fotce potřísněného prádla visícího na šňůře přidali komentář: „Délka brzdné dráhy zaskočila celou rodinu“.

V tomto případě Jiří Klein přiznává, že čerpal ze zahraničního webu a upravil pouze popisek u fotky. Nicméně jinak jsou příspěvky, které baví internetovou komunitu, zejména jeho autorstvím. A facebookových profil novojičínských strážníků je jimi nabitý.

„Jsem si naprosto jistý, že tato forma informování veřejnosti je správná cesta. Lidi suché zprávy neosloví, proto volíme neformálnější cesty, třeba vtipné obrázky, rýmy, a podobně. Pro mě není důležitý počet fanoušků, ale to, že se lidé zapojují a často nám i pomohou v naší práci,“ vysvětlil Jiří Klein.

Byť to není pro Kleina to hlavní, čísla má profil Městské policie v Novém Jičíně působivá. Profil strážníků ve městě s 24 tisíci obyvateli má téměř 10 tisíc fanoušků. To je nejvíce v republice.

Způsob jeho vedení oceňuje i veřejnost žijící daleko za hranicemi města. „Jsem z úplně druhého konce republiky, na váš profil jsem narazil vlastně náhodou, ale moc mě baví vás sledovat. Děláte svoji práci skvěle, což nepochybně dělají i strážníci jinde. Vy jste ale pochopili, že je potřeba o tom lidem dát vědět a děláte to velmi atraktivním způsobem,“ napsal jim například Petr Král.

Klein se svým týmem nacházel pro kreativní vedení profilu pochopení u minulého vedení města a doufá, že se na tom nic nezmění ani s povolební obměnou. „Snad to bude v pořádku,“ věří Klein.

Redakcí iDNES oslovený odborník na reklamu a marketing by ale vtipy přeci jen šetřil. „Městská policie je určitá značka, od níž něco očekáváme. Zaujmout vtipkováním může být milé, ale neměla by to být zásada. Způsob komunikace jednotlivých služeben by se měl řešit nějak centrálně, a ne že jedna si to bude dělat jinak, po svém,“ míní předseda Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec.

Jiřímu Kleinovi je recese dlouhodobě blízká. V roce 2015 prohrál sázku a musel do ledové vody.