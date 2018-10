Dva mosty přes obchvat Frýdku-Místku postaví město za 75 milionů

Město původně předpokládalo, že se stavby ujme stejná firma, jako staví samotný obchvat, to se ale nakonec nestalo.



„Je tam jiný stavitel, než staví obchvat, ale to jsme nemohli nijak ovlivnit, prostě nabídli lepší cenu,“ řekl náměstek frýdecko-místeckého primátora Karel Deutscher. „Ale věříme, že se stavebníci mezi sebou dohodnou, je to i v jejich zájmu,“ dodal.

Za stavbu dvou mostů má město zaplatit 62 milionů korun bez DPH, s daní z přidané hodnoty se cena vyšplhá na 75 milionů korun.

Za to by mělo dostat přemostění s pětiletou zárukou na stavbu a desetiletou zárukou na izolace. Vyplývá to ze smlouvy, která byla zveřejněna na hlidacsmluv.cz.

Podle Karla Deutschera by neměla stavba mostů život ve městě příliš omezit.

„Mosty se budou stavět v části města, kde se už obchvat staví. Doposud se tam dělaly hlavně přeložky inženýrských sítí, teď se už ale začíná stavět naplno, začínají první uzavírky, třeba na Kvapilově ulici,“ vysvětluje náměstek primátora.

„Vlastní stavba mostů by situaci příliš komplikovat neměla, právě naopak. Po čase budou oba využívány jako objízdné trasy při stavbě obchvatu,“ tvrdí.

Jeden most by měl v budoucnosti spojit Frýdek-Místek s Chlebovicemi, po druhém by se mělo jezdit hlavně k vodní nádrži Olešná a k zahrádkářské kolonii nedaleko ní. Stavbu má společnost Strabag dokončit do patnácti měsíců od převzetí staveniště, samotné mosty mají být hotové do jednoho roku.

Spory s ekology o obchvat stále nekončí

Ačkoliv Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou první etapy obchvatu Frýdku-Místku, vedoucí od příjezdu od Příbora k výpadovce na Frýdlant nad Ostravicí, začalo už letos v květnu, o potřebná povolení pro druhou etapu, mezi výpadovkou na Frýdlant nad Ostravicí a dálnicí do Českého Těšína, přetrvávají spory.

„Ministerstvo dopravy na začátku srpna 2018 zamítlo rozklad spolku Děti Země proti stavebnímu povolení druhé etapy obchvatu FrýdkuMístku. Pokud spor neskončí u soudu, stavět se začne na podzim 2018,“ stojí ve zprávě ŘSD o stavu příprav stavby.

„Prozatím jsme nebyli oficiálně informování, že by proti rozhodnutí ministerstva byla podána žaloba,“ dodal nyní mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Děti Země se ale k soudu odvolaly. „Podali jsme žalobu týkající se úseku, kde trasa obchvatu prochází přes řeku Morávku, tedy chráněnou oblastí Natura,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Soud nyní má 90 dnů na rozhodnutí. Vedle toho ještě čekáme na výsledek rozkladu ke zhruba 360 metrům stavby na několika místech. V něm jsme žádali například změny uložených podmínek ve stanovisku hygieniků na ochranu před hlukem, ve stanovisku krajského úřadu na ochranu cenných území kolem řeky Morávky a také ve stanovisku EIA na ochranu životního prostředí,“ dodal.

Pro ŘSD zatím protest ekologů zpomalení stavby neznamená. „V rámci druhé etapy stavby nyní probíhá proces podepisování smlouvy s vybraným zhotovitelem,“ řekl mluvčí Studecký.

O soudním odvolání Dětí Země už ví také Karel Deutscher. „Není to dobrá zpráva. Zatím to ale nemá odkladný účinek, otázkou je, zda ekologové nenavrhnou nějaké předběžné opatření,“ říká náměstek.