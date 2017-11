Jižnímu obchvatu na Opavsku brání jedna obec, severní trasa by vadila jiné

Obchvat Komárova Problém se řeší více než 16 let, původně se zvažovaly tři varianty – severní, jižní a průtah obcí.

Průtah Komárovem, který počítal s bouráním čtyř desítek domů i podjezdem pod železniční tratí a přišel by na 2,5 miliardy korun, naprosto vyloučilo hodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Severní varianta vede záplavovým územím a zasahuje do ekosystému, náklady na její stavbu se odhadují na 4,4 miliardy korun.

Jižní varianta by měla přijít na 2,1 miliardy korun a kromě ekonomického posouzení je nejvhodnější i podle stanoviska EIA. Ředitelství silnic a dálnic už zahájilo přípravy ke stavbě této varianty.