11 ministrů i kilometrů. Třinec se dočkal části obchvatu

8:47 , aktualizováno 8:47

Obyvatelé Vendryně nedaleko Třince konečně zažijí, jaké to je přecházet bez obav přes silnici vedoucí středem obce. Řidiče kamionů zase při každém sněžení nebude děsit jindy „neškodný“ kopec u Nebor. A všichni ostatní řidiči si už nebudou muset při cestě do Jablunkova dávat půlhodinovou rezervu pro případ, že by silnice I/11 ve směru na Slovensko byla opět ucpaná.