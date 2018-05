Stavba obchvatu Třince může pokračovat. Jednání s majiteli pozemků finišují

9:29 , aktualizováno 9:29

Už v červnu by se mohli stavbaři pustit do pokračování obchvatu Třince ve směru na Hnojník a Třanovice. Změnila se totiž situace u pozemku, jehož vyvlastnění zastavil na konci dubna soud. Potvrdil to jeho majitel Miroslav Lejka z Třanovic.