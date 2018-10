Mezi plameny. Dva hrdinové zachraňovali lidi po hromadné nehodě na D1

Nejprve pomohli jedné ženě z automobilu, na který pak přeskočily plameny z kamionu, a poté dostali do bezpečí těžce zraněného muže, který byl zaklíněný ve voze v příkopě. Za svou statečnost oba v úterý získali titul Gentleman silnic.



Osudné pondělí 19. března vládlo podle krajského policejního ředitele Tomáše Kužela zřejmě nejhorší počasí uplynulé zimy. Kilometry dálnice na Novojičínsku pokryla ledovka. Nehod přibývalo velmi rychle, ta poslední, v katastru obce Kujavy, byla nejhorší. Srazily se dva polské kamiony a dalších pět automobilů. Nikdo naštěstí nepřišel o život, možná také díky dvojici oceněných mužů.

„Tohle by měl udělat každý. Byl jsem trochu v šoku, ale neváhal ani chvíli,“ vysvětloval své počínání Knebl. Sám jel jako spolujezdec v jednom z havarovaných vozidel. A byl zraněný. „Co mi bylo? Prostě jako při nehodě, trochu potlučený,“ reagoval na dotaz novinářů.

Podobně hovořil i Černák. „Já se nehodě vyhnul, s autem jsem doklouzal asi metr a půl za posledním autem. Nebyl čas uvažovat nad tím, jestli se mi něco stane, chtěl jsem pomoci těm, co to potřebovali,“ líčil. Na nehodu nezapomene ani krajský policejní ředitel. Zrovna totiž jel na služební cestu směrem na Olomouc a k nehodě přijel několik minut poté, co se stala.

„Bylo to velmi náročné. Čtyřicet minut jsem totiž byl na místě jediný policista. Jako druhý pak na místo dorazil vedoucí krajské dopravní policie Jiří Zlý. Všechny hlídky totiž zasahovaly u jiných nehod a ke Kujavám se nedostaly.

Tato zkušenost vedla Kužela k systémovým změnám. „Nebyla správně nastavena komunikace mezi okresními ředitelstvími a oddělením dálniční policie. Vzájemně se neslyšeli ve vysílačkách,“ vysvětlil. To se už změnilo.