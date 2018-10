Zóna v Odrách je v provozu. První firma už tam zahájila provoz

„Chceme jako firma dál růst a stavba nového závodu byla řešením,“ řekl spolumajitel firmy Kurt Eva.



A otevření nového závodu není posledním krokem, který firma v Odrách plánuje.

„Letos zde pracuje 70 zaměstnanců, do konce příštího roku by jich mělo být 150. To ale znamená, že budeme muset rozšířit velikost čistých provozů ze současných 500 metrů čtverečních o dalších tisíc metrů,“ dodal Eva.

Společnost Osypka chce v Odrách vyrábět zdravotnický materiál, včetně speciálních nástrojů pro operace srdce. Výroba je proto soustředěna do upravených čistých provozů.

„Zaměstnanci se po vstupu budou muset svléci a do provozů budou chodit jen ve speciálních oděvech, nikdo jiný se tam už nedostane,“ popsal spolumajitel náročnost provozu.

Příchod zvažují i další firmy

Výrobní hala společnosti Osypka je první firmou, která zahájila provoz v nové průmyslové zóně v Odrách. „O jejím vzniku jsme začali uvažovat po začátku krize v roce 2008, kdy začaly z Oder odcházet firmy,“ přibližuje zrod průmyslové zóny starosta Oder Libor Helis.

„A společnost Osypka není jedinou, stavět už začala další firma, o příchodu do zóny uvažují i další. Společnost, která již staví, slibuje pro začátek vznik osmdesáti až stovky pracovních míst, vznik dalších je pak v plánu. Hodně obyvatel Oder pracuje v jiných městech, nová místa jim mohou pomoci najít práci zde.“

Průmyslová zóna v Odrách má nyní zhruba sedm hektarů, další tři město připravuje.

V Odrách bylo na konci září bez práce 392 obyvatel, nezaměstnanost dosáhla 3,2 procenta, zaměstnavatelé ve městě nabízejí 432 volných pracovních míst. „Úřad práce rozvoj zaměstnavatele vítá. Může se jednat o další pracovní příležitost nejen pro zájemce z Oder, ale také pro uchazeče o zaměstnání z okolních regionů,“ řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.