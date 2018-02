Jsem nevinný, píše Bakala soudu kvůli žalobě za dividendy z OKD

Více než dvanáct miliard korun z údajně neoprávněně vyplacených dividend v letech 2010 a 2011 chce insolvenční správce OKD Lee Louda vyplatit po společnosti New World Resources (NWR), Zdeňku Bakalovi, Petru Kadasovi a jejich firmách BXR a Cercl Mining.

Většinu má zaplatit společnost NWR, na splacení 7,6 (z toho 3,81 za rok 2010 a 3,87 mld. za rok 2011) miliardy se mají podle žalobního návrhu insolvenčního správce podílet všichni žalovaní.

„Masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl Dlužník schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku Dlužníka,“ napsal Lee Louda ve zdůvodnění, proč chce po bývalých majitelích peníze vyplacené v dividendách zpátky.

Svůj požadavek odůvodňuje insolvenční správce OKD i faktem, že si majitelé těžební firmy mezi roky 2006 až 2011 vyplatili na dividendách více než 65,2 miliardy korun, skutečné zisky OKD za stejné období přitom dosáhly jen 33,5 miliardy korun.

S tím ale Zdeněk Bakala ve svém vyjádření, které zaslal soudu, nesouhlasí.

Nelze poškodit neexistující věřitele, tvrdí Bakala

„Předmětná žaloba není nic jiného než uměle vykonstruovaný útok, opřený namísto faktů – a jejich tvrzení žalobcem – o veřejně vybudovaný mediální příběh o odpovědnosti a zlé víře žalovaných,“ píše se v reakci bývalého majitele.

„V letech 2011 a 2012 (v době rozhodnutí o výplatě první a druhé žalované dividendy – pozn. red.) nebyli žádní věřitelé s pohledávkami, které nebyly uspokojeny v důsledku výplaty zisku (dividend) za roky 2010 a 2011, resp. které by byly bývaly uspokojeny, nebýt této výplaty,“ přidává Bakalův právní zástupce Jan Kalvoda další důvody, proč jeho klient žalobu odmítá.

Zdeněk Bakala své vyjádření opírá také o informace zveřejněné společností OKD v dokumentaci předložené v rámci probíhajícího insolvenčního řízení: „(…) Všichni věřitelé dlužníka přihlásili pohledávky mladší 6 měsíců před prohlášením úpadku dlužníka,“ píše se v dokumentu. To by znamenalo, že pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení OKD nevznikly dříve než půl roku před jeho zahájením. Všechny dřívější závazky firmy by v takovém případě měly být splaceny.

Louda se k dopisu nechce vyjadřovat

Insolvenční správce OKD Lee Louda nechce vyjádření Zdeňka Bakaly komentovat.

„Jako insolvenční správce OKD se nebudu mediálně vyjadřovat k jakýmkoli vyjádřením, popřípadě ani mediálním sdělením žalovaných, včetně pana Bakaly,“ řekl Louda na dotaz MF DNES.

Společnost OKD je v insolvenci od května roku 2016. Přihlášené pohledávky věřitelů přesáhly 24 miliard korun, insolvenční správce ale nakonec uznal jen pohledávky za necelé tři miliardy korun.

Největší odmítnutá pohledávka společnosti Citibank přesahuje deset miliard korun, o její uznání se vede soudní spor.