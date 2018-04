Náklady na útlum OKD přesáhnou šest miliard. Nejdéle bude těžit důl ČSM

Na konci roku 2016 pracovalo v OKD 9 399 zaměstnanců. Na konci roku 2023 to mají být ani ne dva tisíce. Konkrétně 1 762 lidí. Vyplývá to z plánů společnosti na postupný útlum těžby zveřejněných ve znaleckém posudku na cenu majetku OKD převáděného na společnost OKD Nástupnická.

Společnost OKD Nástupnická již převzala státní firma Prisko, tak jak předpokládal reorganizační plán OKD schválený věřitelským výborem a insolvenčním soudem. Za to stát zaplatil 80 milionů korun.



Firma má v současnosti podle znalce hodnotu 540 milionů korun. Samotná hodnota podniku podle něj dosahuje 234 milionů korun, na 304 milionů korun pak odhadl cenu neprovozního majetku.

Při tvorbě posudku znalecký ústav A-Consult plus vycházel z obchodního plánu OKD do roku 2024. Posudek byl vypracován kvůli ocenění nepeněžitého vkladu ve formě provozní části obchodního závodu OKD do společnosti OKD Nástupnická.

Stát ovšem na „koupi“ činné části OKD s velkou pravděpodobností nevydělal. Za 80 milionů korun sice získal těžební část OKD, jejíž cenu znalec odhaduje na již zmiňovaných 540 milionů korun, společně s tím ale na stát přejde i závazek provést následný útlum jednotlivých šachet OKD.

Náklady na něj by podle znaleckého posudku mohly dosáhnout zhruba 6,6 miliardy korun. OKD doposud počítala s necelými pěti miliardami.

Miliardy na útlum šachet ČSA, Lazů a Darkova

„Společnost OKD ve svém ekonomickém modelu pro období 2017–2023–2024 rozděluje očekávané náklady na útlum do dvou kategorií,“ píše se ve znaleckém posudku.

„Jednak odhaduje náklady na rekultivace a sanace do roku 2023 ve výši 1,6 miliardy korun jako součást běžných provozních nákladů. Vyjma toho však předpokládá jako náklady na útlum do roku 2026 v celkové výši 4,9 miliardy korun. Lze uvést, že dle názoru znalce OKD celkově odhadované náklady na útlum nečiní 4,9 miliardy korun, ale ve skutečnosti 6,6 miliardy korun, kdy je znalec chápe jako součet nákladů na útlum,“ uvádí dále posudek.

Největší část nákladů na útlum by mělo „spolknout“ ukončení těžby současného Důlního závodu 1, tedy šachty ČSA, Lazy a Darkov. Konec těžby tohoto závodu by si podle současných odhadů vyžádal přibližně 2,4 miliardy korun, z čehož by polovinu měly tvořit sociální náklady. V případě Dolu Darkov se počítá s náklady na útlum ve výši 850 milionů korun, u ČSA má jít o 998 milionů korun.

S náklady 1,3 miliardy korun počítají plány OKD při ukončení těžby Důlního závodu 2, bývalých šachet ČSM sever a ČSM Jih. V tomto případě by sociální náklady měly tvořit více než polovinu plánovaných výdajů, konkrétně jde o částku 851 milionů korun.

Nejdéle vydrží těžba na Dole ČSM

To vše jsou ovšem částky z původního ekonomického modelu OKD, počítajícího s celkovými náklady ve výši 4,7 miliardy korun, nezahrnujícího podle již zmíněného znaleckého posudku veškeré náklady.

Pro rok 2019 už OKD ve svém ekonomickém modelu nepočítá s těžbou na dolech Darkov a Lazy, poslední uhlí z Dolu ČSA by mělo vyjet v roce 2021.

Nejdéle, minimálně do roku 2023, by se mělo těžit na Dole ČSM. Právě z výnosů těžby uhlí chce stát financovat útlum.