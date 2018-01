O budoucnosti OKD rozhodnou nejbližší týdny. Soud bude jednat o odvolání

Proti reorganizačnímu plánu se odvolaly dvě firmy. Vrchní soud nyní bude rozhodovat o odvolání londýnské Citibank, která se hlásí o pohledávky přesahující deset miliard korun, a mateřské firmy OKD – společnosti NWR. Jasno by mělo být nejpozději do poloviny února.

„Předsedkyně senátu se nyní seznamuje se spisovým materiálem,“ řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. „Je předpoklad, že bude rozhodnuto podle pořádkové lhůty do dvou měsíců (Vrchní soud v Olomouci přijal odvolání 8. prosince 2017 – pozn. red.). Rozhodnutí krajského soudu může senát potvrdit, nebo zrušit.“

Pokud by Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě potvrdil, reorganizační plán by se stal právoplatným. Odpůrci by sice mohli využít mimořádné prostředky, přesunu akcií by to už ale nemělo bránit.

OKD bude vydělávat na útlum šachet

OKD by tak svou těžební činnost, zařízení i zaměstnance mohlo převést na společnost OKD Nástupnická, jak předpokládá reorganizační plán. Podle něj by následně byly akcie převedeny na státní společnost Prisko, která by s těžbou včetně plánovaného útlumu šachet pokračovala dále.

„Čekáme na rozhodnutí soudu,“ potvrzuje Marian Klásek, předseda představenstva společnosti Prisko. „Pokud rozhodnutí o reorganizačním plánu nabude právní moci, máme v plánu převzít společnost OKD Nástupnická. Vše ale bude záležet na rozhodnutí soudu, nemůžeme předjímat, kdy se tak stane. Žádné termíny nejsou dané, všechny kroky ale budeme činit bezodkladně.“

Jaké konkrétní kroky Prisko na dny, kdy ovládne těžební část společnosti OKD, plánuje, ale Klásek neprozradil. „Samozřejmě prověříme stav firmy, která dnes působí samostatně, pak se rozhodneme, co budeme dělat dál. Naším základním úkolem bude dohlížet na činnost těžební firmy tak, aby prostředky, které vygeneruje, byly následně použity na postupný útlum šachet.“

Manažeři se o místa obávat asi nemusejí

Současné vedení OKD, které přejde do nové organizace, se podle Kláska o svá místa obávat nemusí. „Uvidíme, konkrétněji to budeme vědět, až firmu převezmeme, ale zatím nevidíme žádné důvody pro změny,“ řekl na přímou otázku, zda bude převzetí akcií společnosti OKD Nástupnická znamenat i personální změny v těžební firmě.

Podstatně déle bude pravděpodobně trvat spor o uznání společnosti Citibank coby věřitele OKD.

Insolvenční správce i společnost OKD totiž pohledávku Citibank převyšující deset miliard korun shodně odmítli, londýnská banka se proti jejich kroku odvolala. Věc nyní řeší Krajský soud v Ostravě.

Kdy bude nařízeno hlavní líčení ve věci, ale zatím není jasné.

V některých menších incidenčních sporech už rozhodnuto bylo, většinou v neprospěch žalobců, kterým se nelíbilo popření jejich pohledávek. „Naším úkolem bude dohlížet na firmu tak, aby prostředky, které vygeneruje, byly použity na útlum šachet.“