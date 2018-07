Autobusák dostal za vjetí na přejezd podmínku. Odvolali se on i žalobce

Řidičův počin zachytila kamera městské policie. Autobus projel přejezdem těsně před vlakem. V autobusu nebyl žádný cestující, protože zrovna přejížděl z garáží na stanoviště. Ve vlaku cestovalo několik desítek lidí, nikdo nebyl zraněn. I na záběrech lze rozeznat, že výstražná červená světla na přejezdu blikala. Řidič je však údajně přehlédl.

„Vyšetřování jsme ukončili s návrhem na podání obžaloby za obecné ohrožení z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Muži hrozila podmínka, případně vězení od půl roku do pěti let. Přitěžuje mu totiž fakt, že se provinění dopustil jako profesionální řidič.

Hrozí dvacet měsíců bez řidičského oprávnění

Státní zástupce Vladimír Žiška potvrdil, že obžalobu podal. A Okresní soud ve Frýdku-Místku dokonce už v červnu vyhlásil rozsudek.



„Soud obžalovaného uznal vinným a rozhodl o trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, který je podmíněně odložený na dvacet měsíců. Současně vyřkl dvacetiměsíční zákaz řízení motorových vozidel,“ sdělil mluvčí soudu David Mařádek.

Verdikt není pravomocný, protože případem se po odvolání obou stran bude zabývat Krajský soud v Ostravě.

Zaměstnavatel čeká na konečný verdikt soudu

Autobusák zatím zůstává v zaměstnání. Podle ředitele osobní přepravy 3ČSAD Jakuba Vyviala čekají na pravomocné rozhodnutí. „Řidič u nás pracuje několik let a nikdy s ním nebyly problémy,“ řekl s tím, že muž od incidentu s autobusem vyjel už jen několikrát.



„Chápeme, že to byla chvilková extrémní chyba, která se sice může stát, ale pokud přijde pravomocně o řidičské oprávnění, tak u nás pracovat nemůže,“ konstatoval Vyvial.

Železniční přejezd poblíž vlakového a autobusového nádraží patří k rizikovým. Například už v listopadu 2015 tam na červenou vjel polský kamion a vlak mu rozdrtil návěs. Za své počínání dostal řidič podmínku. I tehdy incident zachytila kamera.

Na video tohoto případu se podívejte zde

VIDEO: Kamion jel na červenou a vjel přímo před vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na nejnovější případ veřejnost upozornil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký na svém facebookovém profilu. „Chybělo málo a neštěstí by bylo na světě. Zodpovědnost je vždycky na řidiči, červená je červená a pro všechny znamená stop,“ uvedl s tím, že záznam předal policii a opakovaně žádal, aby byl přejezd opatřen závorami.

To se zřejmě příští rok stane. „Úpravy tohoto přejezdu byly zařazeny do plánu investic, na začátku června začala projekční příprava stavby, jejíž náplní je právě doplnění závor. Projekt by měl být hotový v březnu 2019, následovat bude výběrové řízení na provádění stavby a vlastní stavba,“ nastínil harmonogram Tomáš Johánek se Správy železniční dopravní cesty.