Do ulic Ostravy se vrátila protiokupační hesla i sovětská technika

Atmosféru doplnila sovětská vojenská technika a uniformovaní vojáci na Náměstí E. Beneše. Iniciátorem akce byl ostravský magistrát, k němu se připojili lidé z ostravského archivu, tamního Kulturního centra Cooltour a další dobrovolníci.

„O přípravách se diskutovalo už několik týdnů, výrobu jsme zvládli za sobotní odpoledne a podvečer a realizaci pak včera v noci,“ uvedl v úterý spoluorganizátor akce Jan Rušaj a dodal: „Nápad přišel od Michala Bayera z magistrátu a já jsem ani vteřinu neváhal s podporou. Takových lidských počinů by se mělo dít více.“

Na sloupech veřejného osvětlení a fasádách budov po městě nechyběla od úterního rána hesla jako „Ať žije Dubček“, „Ruským tankem českou hubu nezavřeš“, „Se sovětským svazem do věčné basy“ a podobně.

„Samotnou zkušenost a pocity, které lidé prožívali, nelze přenést. Chtěli jsme alespoň částečně navodit atmosféru oněch nešťastných srpnových dnů,“ řekl k akci primátor Tomáš Macura.

Studentka: Tanky v ulicích, muselo to být hrozné

Ostravané se v úterý u plakátů zastavovali a často si je se zájmem prohlíželi.

„Pochopila jsem, že se to týká roku 1968. Je to zajímavé a určitě dobrý nápad. Jen mám problémy s ruskými nápisy, azbuku nezvládám,“ smála se studentka Kateřina Szikorová a dodala, že si nedovede představit, jak se ulicemi Ostravy valily tanky. „Muselo to být hrozné. Moc o tom, co se tehdy stalo, nevím, jen je mi jasné, že pro lidi to bylo nepříjemné překvapení.“

To Václav Kočiš si události před padesáti lety pamatuje, chodil tehdy do základní školy.

„Koukali jsme na tanky, bylo to něco ohromného, to víte, kluci. Ale doma mi rodiče zakázali, aby k nim chodil a s vojáky se bavil. Měli strach,“ vzpomínal.

Dodal, že plakáty se opravdu podobají těm, které v ulicích visely v roce 1968. „Jen jich bylo ještě mnohem víc.“

Materiály z ulic večer zase zmizí.