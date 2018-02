Blížící se Olympijský festival nabídne fanouškům zábavu i sport

Centrum bude v Ostravě u Ostravar Arény, festivalový program ale nabídnou také lyžařská střediska – v Beskydech Bílá a Mosty u Jablunkova, v Jeseníkách Karlov a Kopřivná.



„Ostrava je jediné město, kde taková akce bude podruhé,“ upozornil ostravský primátor Tomáš Macura. „Minule tady byl Rio park a po něm v jednotlivých oddílech přibylo zájemců o sport. Někteří sice odpadli, ale spousta jich sportuje dál, takže doufám, že i nynější zimní festival klubům zvýší členskou základnu.“

V programu budou všechny olympijské sporty, ale i další, jako například fatbike, ledolezectví, lyžařský orientační běh, skialpinismus či chůze se sněžnicemi.

Vlakem a autobusem do Karlova

Vybudování a provoz festivalových míst přijde město a kraj na 20 milionů korun, o které se dělí rovným dílem. „Zimní festival je ekonomicky náročná věc,“ uznal předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Oproti létu je potřeba sníh a led, takže i proto jsme oslovili velká města.“

Zástupci kraje dohodli posílení dopravy do lyžařských středisek. „Během festivalu bude co dvě hodiny jezdit z Krnova do Vrbna pod Pradědem mimořádný vlak, na který naváže bezplatná kyvadlová autobusová doprava do Karlova. Její interval bude co hodinu, v sobotu a neděli co třicet minut,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Zima je o horách, a tak je dobře, že je festival i v lyžařských střediscích,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Na náměstí vyroste korejská vesnice

Ambasadory projektu jsou olympijský vítěz z Nagana 1998, hokejista David Moravec a lyžařská reprezentantka Kateřina Pauláthová. „Docela mě začíná mrzet, že tady nebudu,“ řekla Pauláthová, kterou čekají závody přímo v Koreji. „Bude ale fajn, když lidé tady přijdou a vyzkoušejí si jednotlivé sporty.“

Festivalová střediska budou v provozu od neděle do čtvrtka od 9:00 do 19:00, v pátek a v sobotu do 21:00 hodin. Vstup je 50 korun, zdarma pro děti do výšky 150 centimetrů.

Na ostravském Masarykově náměstí vznikne i korejská vesnice. „Oslovili jsme zástupce zdejších korejských firem a pozvali je i jejich zaměstnance, aby se přišli podívat,“ uvedl primátor Macura. „Někteří odepsali, aby vesnice byla opravdu korejská, ne čínská, nebo vietnamská, takže na to si musíme dát pozor.“