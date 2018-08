Obnovu zchátralé chaty na Ondřejníku blokuje chybějící elektřina

Chata Bohumínka je nejstarší turistické zařízení v Beskydech. Postavil ji Klub českých turistů (KČT), jehož některé chaty už nenávratně zmizely a jiné se i po vyhoření podařilo zachránit.



„O proud jsme přišli kvůli bývalým majitelům Solárky. Neplatili za elektřinu a rezervace na ni proto podle zákona zanikla. ČEZ ji rozprodal jiným subjektům. Kdybychom ji na vrchol chtěli přivést znova, spočítali nám to energetici zhruba na osm milionů korun, což si dovolit nemůžeme,“ popisuje komplikace Svatopluk Běčák, jeden ze dvou vlastníků Bohumínky a pozemku, kde se nacházejí ruiny v roce 2003 vyhořelé Solárky.

Chatu spolu s kolegou Daliborem Kučerou koupili v insolvenci a tvrdí, že o tom, že je v místě pouze nějaký zbytkový proud, je nikdo neinformoval.

„Navíc jsme na startu počítali s dotacemi, jelikož se z nich postavilo několik hotelů v Beskydech,“ dodává Běčák.

Muži vybudovali poblíž alespoň bufet s terasou a se zimní útulnou. Na něj i na celou velkou chatu jim zůstalo provozní napětí pouze 32 ampér. Pro fungování objektů by však potřebovali mnohonásobně vyšší napětí.

„Apartmánový dům je náš záložní plán. Byty v něm, které by mohly lidem sloužit třeba jako chaty, by byly na prodej, tedy by měly více vlastníků. Když se zvýší počet odběratelů, ČEZ už transformátor vybuduje na vlastní náklady. Tím pádem by byl proud i pro rekonstrukci Bohumínky,“ vysvětluje Běčák.

Věžičku by zachovali

U zchátralé Bohumínky nedopadl dobře statický posudek zdiva. Muži mají architektonickou studii, jak by mohla chata z roku 1907 po rekonstrukci vypadat.

„Nebyla by to replika, ale věžičku bychom zachovali. Kdyby však apartmánový dům nevyšel, protože by o byty nebyl zájem, nastala by ohledně snahy zachránit sousední turistickou chatu patová situace,“ zmiňuje Běčák.

Podle KČT by byla škoda, kdyby nejstarší beskydská turistická chata na Ondřejníku zmizela. „Mnoho chat se obnovilo takřka z popela. Třeba chata Skalka v Mostech u Jablunkova, Kamenná chata na Velkém Polomu, Bezručova chata na Lysé hoře či Kozubová v Dolní Lomné,“ líčí Zdeněk Macošek z KČT.

Na česko-polském pohraničním hřebeni sloužily turistům čtyři chaty, dnes už zaniklé. Plenisko, Lomozikova chata pod vrcholem Sošova, Halamova útulna nad osadou Zimný a Bojkova chata na Filipce, kterou nahradila jedna z nejmladších turistických chat. „Navíc leží v horské oblasti, kde ještě kolem žijí lidé, což je svým způsobem dnes unikát,“ doplnil Macošek.

Zajímavý je příběh Pleniska na Bahenci. Za první republiky pod vrcholem Kyčery postavil arcivévoda Albrecht lovecký zámeček, který v meziválečném období spravovali čeští turisté.

„Pak se stavba rozebrala a přestěhovala dolů do obce Písek. Na Bahenci se plánovala nová česká škola. Když se však přišlo na to, že už ji nebude mít kdo navštěvovat, základy se využily pro rekreační středisko. Dnes je z toho hotel Bahenec,“ vykládá Macošek.

Také z Hadaszczokovy chaty na Slavíči zbyly jen základy, ale u nich se tyčí Kovářova chata, která původní objekt nahradila. Asi nejopuštěnějším údolím zůstala oblast Václaviček poblíž přehrady Morávka. „Býval tam prosperující hostinec s ubytováním zvaný Horákova chata. Když zanikl, stalo se údolí mrtvé nebo zajímavé pouze pro turisty, kteří touží po absolutním klidu,“ dodal Macošek.