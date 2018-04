V Ostravě vře spor o post šéfchirurga. Policie prověřuje onkovakcíny

Policie vyšetřuje používání onkovakcín O onkovakcínách, které před třemi až čtyřmi lety dostalo asi osm pacientů ostravské fakultní nemocnice, už dnes nechce nikdo moc mluvit. Někteří lékaři prý slyšeli, že lidé údajně museli za neschválenou léčbu platit velké sumy. Jen za zpracování jednoho vzorku si Zdravotní ústav Ostrava účtoval 500 korun. I proto se zřejmě v jednom ze zápisů nemocniční komise objevila poznámka, že mohlo jít „o obchod s nadějí“. To ale lékař Stanislav Czudek striktně odmítá. „Zpracování vzorků jsem hradil ze svého,“ říká. Problematika onkovakcín je podle něj velmi složitá. Jejich výzkumem se řada lékařů včetně něj zabývá už léta. „Získat souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo těžké. Pomoci měl grant, který schválil krajský úřad. Přístup vedení nemocnice a univerzity nám ho ale nakonec neumožnil čerpat, výzkum se proto zastavil už před třemi lety. Proč to vytahují teď? O vyšetřování nevím, policie mě nekontaktovala,“ dodal Czudek. Také tehdejší šéfchirurg Pavel Zonča uvedl, že o trestním oznámení oficiálně nic neví a s policií dosud nemluvil. Tvrdí navíc, že s výzkumem prakticky neměl nic společného, že je to výhradně záležitost doktora Czudka. „Vím, že se tomu věnoval už dříve i v jiných nemocnicích, a to včetně Polska. Předpokládal jsem, že je vše schválené. Když jsem zjistil opak, projekt jsem zastavil,“ dodává. Oba lékaři ujišťují, že nic protizákonného se nestalo a že bývalé vedení nemocnice se jen snaží odvést pozornost od vlastních problémů. Exředitel: Na klinice docházelo k neschváleným zákrokům Exředitel Němeček trvá na svém: „Pod vedením docenta Zonči docházelo na klinice v rozporu s předpisy nemocnice i platnými zákony k neschváleným zákrokům na onkologických pacientech. Neexistuje o nich přesná dokumentace.“ Pověřený ředitel nemocnice Evžen Machytka řekl, že o trestním oznámení sice neví ani právní oddělení nemocnice, ale že po jeho nástupu si policie vyžádala dokumentaci k případu. Připustil také, že i proto dosud nevypsal výběrové řízení na šéfchirurga. Vyšetřování potvrdila redakci MF DNES policejní mluvčí Gabriela Holčáková. „Moravskoslezští kriminalisté prověřují možné protiprávní jednání související s nakládáním s biologickým materiálem. Stav řízení zatím neumožňuje poskytnutí detailních informací,“ uvedla. To, že policie shromažďuje informace, potvrdili dva z pozůstalých. Nikomu z pacientů fakultní nemocnice totiž onkovakcína nepomohla, všichni zemřeli. A mnohým ji nabídl právě Zonča. Zda léčba pomohla aspoň někomu z desítek polských pacientů, to lékař Czudek komentovat nechtěl. „Policie už tu byla,“ řekl redakci muž z Brněnska, který v roce 2014 žádal doktora Zonču o léčbu své manželky v posledním stadiu rakoviny. Podle něj žena ležela v ostravské nemocnici týden, pak mu ale lékaři řekli, že už nelze nic dělat. „Vakcínu nedostala. Doma byla asi měsíc, pak zemřela,“ řekl muž. Vakcína už ženě nepomohla Záhy zemřela i žena z Jablunkovska, která onkovakcínu dostala. Její sestra tvrdí, že ji aplikoval Czudek, ale nabídl Zonča. „Podle lékařů měla sestra nádor, který už se nedal vyoperovat. Ale když se obrátila na doktora Zonču, odhodlal se k radikálnímu zákroku, který velmi pomohl. Jsem mu vděčná za to, že sestra dalšího půl roku žila naplno,“ líčí žena s tím, že pak se od lékaře dozvěděly o onkovakcíně. „Přestože jí nesliboval vyléčení, sestra se k tomu upnula. Začátkem září 2014 byla na odběru nádorových buněk. Nevím, jestli to s tím souviselo, ale její stav se poté začal velmi radikálně horšit. Sestra se pak skoro každý den ptala na tu vakcínu, ale dočkala se jí až za déle než dva měsíce. Bohužel bylo už příliš pozdě. Pouhý týden po podání vakcíny doma zemřela,“ vzpomíná žena. (les)