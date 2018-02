Přestavba paneláku na náměstí v Opavě padla, zastupitelé záměr odložili

Opavská radnice plánovala začít s přestavbou severní fronty Horního náměstí do dvou let. Tamní zchátralý panelák chtěla nahradit moderním bytovým domem, který by posunul uliční čáru do náměstí a zcela proměnil vnitřní dispozice i vnější vzhled dosavadní zástavby.

Součástí bylo stěhování nájemníků z asi padesátky bytů jinam, ti jsou ale proti. „Přestavbu domu a stěhování nikdy nepodpoříme,“ vyjádřila mínění nájemníků jedna z nich Jana Vavrečková.

Lidé už adresovali městu petici s více než šesti sty podpisy. Obrátili se na hejtmana i ombudsmanku. Stojí za nimi nový občanský zákoník, u smlouvy na dobu neurčitou je totiž třeba souhlas nájemníka. Opakovaně apelují také na zastupitele. Ti teď záměr přestavby poslali k ledu.

Rekonstrukce ano. Ale jinak

„Když jsme věc probírali neformálně se zástupci politických stran, shodli jsme se, že se dům nebude jen zateplovat a že je vhodné to prohlasovat, abychom měli důvod jednat s nájemníky. Na zastupitelstvu chyběla odvaha se k tomu postavit – ať už tak, nebo tak. Klidně mohlo vzniknout usnesení, že se záměrem nesouhlasíme, ale ani to nikdo nenavrhl,“ uvedl primátor Radim Křupala. Plán zastupitelé odročili, a zda se na jednání vrátí, není jisté.

Tak vypadá dům na Horním náměstí v současnosti.

Primátor chce přestavbu ještě jednou probrat s opozicí. Jednání s nájemníky zatím nezahájí. „Do doby, než zastupitelé přestavbu schválí, vlastně není o čem jednat,“ dodal.

Potřebu změnit podobu Horního náměstí cítí i opozice. Neztotožňuje se s postupem města.

„Z urbanistického a dlouhodobého hlediska je nutné s domem něco dělat. Musí se ale citlivě jednat s lidmi, kteří v něm žijí, a navrhnout nejschůdnější postup,“ řekla zastupitelka Pavla Brady (Zelená pro Opavu).

První Slezanka, pak dům

Jako příklad uvedla kompenzace za peníze, které lidé do bytů investovali, či nabídku vhodného bydlení pro starší občany. Variantou pro podle ní mohou být i bytové domy, s jejichž vznikem počítá architektonický návrh v prostoru za Slezankou. Lidé zvyklí žít v centru by tak nemuseli měnit prostředí.

Proměně Slezanky by dal přednost zastupitel za ODS Marek Veselý. „Najít shodu na podobě náměstí není jednoduché a je to proces na několik let. Je důležitější nejdříve vyřešit Slezanku a od toho odvinout podobu celého náměstí. Začít přestavbu od domu na severní straně je špatně,“ uvedl s tím, že panelák potřebuje opravit okna a zakonzervovaný by počkal na další vývoj.

Zdali domy teď čeká alespoň oprava, ještě není jasné. „Necháváme zkontrolovat skutečný stav odborníky. Pokud bude něco v havarijním stavu, opravíme to,“ uvedl náměstek primátora Martin Víteček.