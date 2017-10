Opava přestaví Horní náměstí, blok paneláků chce změnit v luxusní bydlení

Město zmenší plochu Horního náměstí, uliční čáru posune o devět metrů do náměstí. Sociální byty se změní v luxusní.

Radní už zadali vznik studie stavebních úprav bloku typicky socialistických bytovek. „S postupujícími opravami okolních domů začíná tento blok bytových domů vyčnívat. Nejen vizuálně, i technický stav je špatný, například zatéká do oken. Pokud bychom domy pouze spravili, zakonzervujeme jejich vzhled na dlouhou dobu. Půjdeme proto raději cestou přestavby,“ uvedl primátor Opavy Radim Křupala.

Opava vychází z výsledků soutěže z roku 2008, v níž už tehdejší vedení města hledalo novou podobu pro bytové domy s čísly 31, 33, 34 a 35. Oslovila autory nejlépe ohodnoceného návrhu a ti budou teď dva měsíce pracovat na studii, jež bude základem pro přípravy územního a stavebního řízení. „Přestavba by se mohla uskutečnit za rok a půl, za dva roky,“ upřesnil primátor.

Zastupitelé o změně budou jednat asi v prosinci

Vzhledem k tomu, že jde o přesah do dalšího volebního období, chce radnice co nejdřív plán nechat projít zastupitelstvem. Pokud vše půjde dobře, zřejmě už v prosinci. „Projednával jsem to s opozičními zastupiteli a kvitovali nápad s pochopením. Také chtějí vzhled domů změnit,“ dodal primátor.

V domech vznikne bydlení lepší kategorie, byty 4+1 s terasou a parkováním ve vnitrobloku. „Poptávka je a není lepšího místa než Horní náměstí. Do budoucna by se byty rozprodaly a zaplatil by se tak případný náklad na přestavbu,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

V předsunutých prostorách na původní stopu historické zástavby vzniknou nové obchodní prostory, byty pak nad nimi. Předběžně se náklady pohybují okolo čtyřiceti milionů korun.

Současní obyvatelé odcházejí jinam

Radnice už počítá s vystěhováním stávajících obyvatel. „To už se děje teď. Máme stop stav na uprázdněné byty, nevyhlašujeme soutěž, přednostně je nabídneme lidem z těchto bytových domů,“ sdělil náměstek Martin Víteček. Postupné stěhování radnice odhaduje na dva roky, za tu dobu by chtěla vyřídit územní a stavební řízení.

Změnu severní strany Horního náměstí vidí jako důležitou i opoziční zastupitelé. Například s Opavany se už primátor sešel. „Pokud bude v předstihu jednáno s nájemníky bytů a budou-li dobrovolně přemístěni do ekvivalentního bydlení, pak nemáme problémy,“ avizuje zastupitel Petr Pavlíček.

Opozice upozorňuje na možné problémy

I podle Pavly Brady je třeba se panelákem zabývat. „Z hlediska urbanismu vysoký panelový dům nepatří na náměstí s dominantami, jako je Hláska, divadlo a konkatedrála,“ míní zastupitelka. Upozorňuje však na skutečnost, že navržená přestavba zahrnuje i objekty, které město nevlastní. Radnice avizuje, že je připravená se všemi dotčenými jednat a je pravděpodobné, že budou nakloněni zatraktivnění svých prostor.

Opoziční zastupitel Marek Veselý však upozorňuje, že neexistuje žádná celková koncepce nové podoby náměstí. „Je to pro vzhled města zásadní bod, přijde mi to uspěchané. Je potřeba shoda laické s odbornou veřejností i shoda s opozicí,“ řekl.