Dětský koutek, přístupná střecha i bourání. Opava řeší, co se Slezankou

10:47 , aktualizováno 10:47

Občerstvení, dětský koutek, školicí prostory i volně přístupná střecha. Opava má hrubou představu, co by se mělo stát budovou Slezanky na Horním náměstí. Konkrétní obrysy rekonstrukce bývalého obchodního centra do konce května dodají hned tři architektonické kanceláře. Stále je ve hře ale i bourání.