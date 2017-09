Místo Slezanky byty, za nimi park a nová tržnice. Opava už má návrh

„Řešení se jednak snaží zohlednit poptávku lidí, kterou jsme mimo jiné zjišťovali dotazníkovou akcí, a na druhou stranu ambici města, jež chce podpořit život v centru. Také jsme chtěli vytvořit schéma, které tam bude fungovat, aby to byl přehledný veřejný prostor, kde se lidé budou jasně orientovat,“ uvedl Ondřej Synek z architektonické kanceláře re:architekti, která dostala zpracování vize rozvoje území okolo Slezanky na starost.

Život má do centra Opavy přivést bydlení, architekti proto do prostoru včlenili šestnáct bytových domů. Ty tvoří jednak linii budov na místě současné Slezanky, s obytnými budovami se počítá i uvnitř prostoru za Slezankou.

Domy společně lemují nové Tržní náměstí.

„Jedná se o domy městského typu. To znamená nahoře bydlení a dole pronajímatelný parter,“ upřesnil Synek.

Na Tržním náměstí by se měly konat koncerty i jiné akce

Magnetem pro návštěvníky se má stát městská tržnice uprostřed Tržního náměstí. V jejím prostoru se počítá i s pořádáním koncertů a dalších kulturních akcí. V části blíže k Popské ulici pak zůstanou stávající vzrostlé stromy a vznikne park.

Pod tržnicí i obytnými domy je v plánu podzemní parkování. „Do garáží jsou dva vjezdy. Jeden z Popské ulice, který vede jen do garáží bytových domů, druhý z Almužnické, společný pro tržnici a bytové domy,“ upřesnil Synek.

Investicí města by byla tržnice, polyfunkční domy, které k ní přiléhají a mohl by tam být Czech Point či další úřady, a společné parkování. Okolní bytové domy by stavěli soukromníci. „Investice činí 25 až 60 milionů za objekt,“ doplnil Synek.

Z celkové plochy území 13 tisíc metrů čtverečních navrhovaná zástavba zabírá něco přes 7 tisíc metrů. Celá proměna je vyčíslena na tři čtvrtě miliardy, zhruba 140 milionů připadá na investici města. Projekt však počítá s jednotlivými etapami.

Vize za Slezanku Kampaň Vize za Slezanku odstartovala v březnu historickými analýzami, debatami s jednotlivými odborníky i městem a kompletováním podkladů k území.

V květnu a červnu se prostřednictvím dotazníků, ale také na veřejných besedách, komentovaných prohlídkách či akci Den za Slezanku zapojila veřejnost.

Návrh řeší městský blok mezi Ostrožnou ulicí a divadelním klubem a Horním náměstím a Popskou ulicí i dlouhodobou vizi jeho rozvoje.

Kampaň přišla opavskou městskou kasu na 1,4 milionu korun. Pro magistrát ji zajišťoval pražský architektonický ateliér re:architekti.

Momentálně opavská radnice nemá využití pro chátrající obchodní centrum Slezanka a pozemky okolo. Z nich loni v září více než osmadvaceti miliony korun vyplatila developerskou společnost Crestyl.



Vedení opavské radnice se v názorech na řešení prostoru Slezanky a jejího nejbližšího okolí neshoduje. Zatímco náměstek primátora Dalibor Halátek by podle návrhu centrum města změnil co nejdříve, primátor Radim Křupala má výhrady.

„Líbí se mi, má šanci dát centru města nový impulz. Má všechny atributy toho, co jsem očekával,“ komentoval definitivní návrh Dalibor Halátek. S prvními kroky by rád začal do roka.

„Příští rok by se začalo divadelním klubem, případně by začaly projekční práce na výstavbě polyfunkčního domu a tržnice. Projekčně bych to připravit chtěl, aby se stanovily regulativy území,“ uvedl Halátek s tím, že někteří opavští podnikatelé už avizují, že by rádi bytové domy stavěli.

Primátorovi chybí parková zeleň

Naopak primátor Radim Křupala má výhrady. „Přestože jsem celou dobu zpracovatele vize upozorňoval, že občané preferují minimum zástavby a co nejvíce parkové zeleně, což prokázalo dotazníkové šetření, jejich řešení to nerespektuje,“ řekl.

Peníze se podle primátora budou hledat hůř. „Při pohledu na výši předpokládaných investičních výdajů bych považoval za účelnější vyřešit využití bývalé pošty a chátrající Bredu, které jsou také součástí centra,“ doplnil Křupala.

Finální návrhy Vize za Slezanku zájemci najdou na webu projektu Zdravé město Opava.