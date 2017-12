Opavlen versus Opava. Spor o bývalý brownfield možná skončí u soudu

Nový územní plán podle zástupců Opavlenu nereflektuje stávající využití území a neřeší, jaké tam jsou dnes podnikatelské aktivity.

„Kategorie našeho území se zpřísňuje a omezuje podnikání, které tam už v současné době funguje. Máme tam například malé autoservisy, dílny, kdy jeden vlastník pracuje sám na sebe, nemá žádné zaměstnance, a podle nového územního plánu tam tato opravna být nemůže,“ upozorňuje jednatel společnosti Opavlen Roman Gola.

Opavlen vlastní zhruba 26 tisíc metrů čtverečních vedle Městských sadů v Opavě, kde postupnou úpravou bývalé textilní továrny a přilehlého areálu vznikly prostory pro obchodní činnost a služby. Jsou tam v provozu obchodní a skladové prostory, autoservis či lehčí průmyslová výroba.

Z ploch průmyslu do kategorie smíšené městské areál Opavlenu přešel v roce 2008 a od té doby se rozvíjel v souladu s územním plánem. Podle zástupců firmy však nový územní plán zpřísňuje podmínky tak, že část stávajícího podnikání zcela vyřazuje. Upozorňují, že dosud bylo například možné tam zřizovat obchodní plochy bez omezení, teď je to možné do 400 metrů čtverečních prodejní plochy. Zásadně se omezuje provoz autoservisů, nepřípustným využitím pro území jsou autoopravny či pneuservisy.

„Teď když budeme žádat o jakékoliv stavební povolení nebo cokoliv, co bude schvalovat nějaký úřad, tak nám to neschválí, protože řekne, že to není v souladu s územním plánem,“ dodal Gola. Firma žádala o přeřazení do jiné kategorie, ale neuspěla.

„O problému víme, se společností Opavlen jednáme. Jejich žádosti o změnu v územním plánu vyhověno nebylo. Nemyslím, že je to metodicky špatně, že se nevyhovělo jedné ploše v územním plánu,“ komentoval náměstek primátora Dalibor Halátek s tím, že například omezení výměry obchodních ploch platí jen pro nové stavby, ne pro využití opuštěných budov.

Radnice chce tímto způsobem zabránit vzniku hypermarketů

Magistrát argumentuje, že úpravou podmínek se mimo jiné snaží zabránit vzniku velkoplošných hypermarketů.

„Při stanovení regulativ funkčních ploch musíme brát v potaz celé správní území města, nevymezovali jsme funkční plochu jen pro firmu Opavlen. Plocha smíšená městská se v území opakuje několikrát. Není možné pro jednu firmu stanovit samostatnou funkční plochu,“ upřesnila Monika Pazderová z odboru hlavního architekta a územního plánu.

Opavlen se chce bránit i u soudu. „S právním zástupcem zvážíme další kroky, abychom ochránili svůj majetek. Je to majetek, který má nějakou hodnotu, a město v tuto chvíli rozhodlo, že tuto hodnotu zredukuje,“ komentoval Roman Gola.

Dodal, že pokud se začne současné využití území, které již jednou bylo brownfieldem, omezovat, může se opět proměnit v brownfield.