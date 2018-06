Oplocení silnic se pro malá zvířata stává pastí, tvrdí ochranáři

Nepříjemný pohled na sražené kusy se naskytne řidičům na nově oploceném úseku z Frýdku-Místku do Frýdlantu nad Ostravicí i na před půl rokem otevřeném obchvatu Třince.

„Je sice fakt, že opatření zabrání tomu, aby se na komunikace dostala větší zvířata, ale na drobnější zvěř se asi nemyslelo. Jezdím po těchto silnicích denně a není to hezký pohled,“ zmínila Irena Wolfová z Frýdku-Místku.

„Problém je, že bariéry i ploty jsou v některých částech přerušené. Na vysoký úhyn drobné zvěře mě upozornili kolegové z Moravskoslezského kraje. Je to problém a přemýšlíme, co s tím. Ideální by bylo, kdyby se zábrany napojily bez přerušení a svedly do propustků,“ řekl Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ochranáři: Je to nedomyšlené

Nad přerušovaným oplocením se pozastavil i Miroslav Kutal z Hnutí Duha. „Je to špatné a nešťastné řešení. Nedomyšlené,“ říká.

Podle Dany Bartošové z CHKO Beskydy je nové oplocení nedořešené.

„Samozřejmě je občas přerušené a tam, kde ústí boční cesty, ani být nemůže. To vše jsou místa, kudy se na silnici mohou zvířata dostat a v panice se už nedokážou vrátit. Také pozorujeme, že oplocený úsek Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí je posetý sraženými drobnými zvířaty,“ zmínila Bartošová.

„V určitých oblastech by bylo lepší místo oplocení instalovat kolem silnic odplašovače zvěře, což jsou sloupky, které zasvítí, když jede auto. Větší druhy odradí od toho, aby vběhly pod auto, malí nemusí hledat otvor v plotu. Odplašovače jsou třeba podél silnice na Šance,“ podotkla Bartošová.

„Začneme se tím zabývat. Pokusíme se tlačit na to, aby se ploty staly nepropustné i pro drobná zvířata,“ sdělil ředitel CHKO Poodří Jan Klečka.

ŘSD: Máme naopak pozitivní ohlasy veřejnosti

Podle odborníků na zmiňovaných trasách scházejí nadchody pro zvěř. „Oplotit všechny silnice 1. třídy, jak se plánuje, je obrovská chyba. Zvířata nebudou moci migrovat, zůstanou uvězněná na jedné a druhé straně silnice jako na ostrově,“ vysvětlil Strnad.

Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové se rychlostní silnice a dálnice oplocují postupně od minulého roku.

„Smyslem je zabránit vstupu chodců a zamezit střetu vozidel se zvěří. Samozřejmě se pod silnicemi nacházejí propustky pro zvěř, avšak samotný naváděcí systém se u těchto staveb nebudoval,“ poznamenala Ledvinová.

„Naopak ale máme pozitivní reakce veřejnosti, která zábrany podporuje. Není průkazné, jakým způsobem se malá zvěř na silnici dostane. Na druhou stranu se do vozovky nedostanou díky těmto opatřením větší zvířata, kdy hrozí v případě střetu katastrofální následky,“ dodala Ledvinová.