Kolony v centru Ostravy skončí, ŘSD otevře most přes Ostravici

7:53 , aktualizováno 7:53

Už jen do konce tohoto týdne budou trápit řidiče v centru Ostravy a na pomezí Hrabové a Vratimova kolony, způsobené opravou mostu přes Ostravici na Rudné ulici. Ředitelství silnic a dálnic by totiž do neděle mělo dokončit opravu, jejíž dopady komplikovaly provoz ve značné části Ostravy.