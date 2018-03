Další komplikace. Ostravskou dopravu ztíží oprava mostů ve Výškovické

Už 19. března začne ŘSD s opravou mostů přes Ostravici v Rudné ulici, což odkloní auta i MHD. Práce skončí 9. prosince. Kraj opraví estakádu pod Bazaly v ulici Českobratrské: práce začnou v dubnu a potrvají 700 dnů. Změní trasy trolejbusů.

A teď kraj zahájil i přípravné práce na jedné z největších dopravních staveb v regionu: modernizaci Výškovické ulice včetně mostů přes ulici Rudnou a železniční trať.



Celá stavba potrvá až dva roky

První fáze výstavby potrvá od března do prosince, celá stavba téměř dva roky. Budou zdemolovány čtyři staré mosty a postaveny nové. Práce za zhruba 328 milionů korun si vyžádají změny v dopravě.

„Omezení dopravy nebude zpočátku razantní. S uzavřením jízdního pruhu silnice směrem do Výškovic se počítá až v květnu,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Upřesnil, že tramvajová doprava povede po východním mostě, obousměrně po jedné koleji. Individuální automobilová doprava bude zachována v jednom pruhu ve směru na Zábřeh. Druhý pruh bude vyhrazen pro záchranáře a MHD.

Mosty jsou ve špatném stavu

„V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, budou muset řidiči počítat se zúžením provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod Výškovickými mosty a jeho převedením do protisměru,“ upozornil Unucka s tím, že druhá fáze stavby začne za rok.

„Děláme maximum pro to, aby stavba co možná nejméně lidem otravovala život. I když se na ní bude pracovat intenzivně, potrvá až do konce příštího roku. Je náročná a komplikovaná. Ale mosty jsou v tak špatném technickém stavu, že už nemůžeme dál čekat,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že kraj se předem omlouvá za problémy cestujícím i místním obyvatelům. „Prosíme o trpělivost, shovívavost a také disciplinovanost, aby nedocházelo ke kolizím a nehodám,“ žádá Kania.