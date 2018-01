Nádraží prokouknou. Letos je čekají opravy za desítky milionů korun

Největší investice půjdou do Havířova, Bohumína, Frenštátu pod Radhoštěm a Valšova. Do čtyř let by měly zásadně prokouknout čtyři desítky nádraží.

„Výpravní budova nádraží byla postavena už za Rakouska-Uherska a opravu by si zasloužila. Je dominantou obce, je tady přestupní stanice. Je to pro nás dobrá zpráva,“ říká starostka Valšova na Bruntálsku Iveta Kučerová.

Letos se místní dočkají, chystá se tam celková oprava výpravní budovy za 13,5 milionu korun. Ještě o zhruba 8 milionů víc si vyžádají práce ve Frenštátu pod Radhoštěm. Přípravy oprav budovy, která je dnes už i částečně zavřená, odstartovaly i jednání o pozemcích před ní.

„Část bychom odkoupili a využili jako záchytné parkovací plochy. Zatím ale není rozhodnuto,“ uvedla starostka Frenštátu Zdeňka Leščišinová.



Nejvíce peněz do Havířova a Bohumína

Vůbec nejvíce se chystá Správa železniční dopravní cesty investovat v Havířově a Bohumíně.

„V lednu předpokládáme dokončení opravy střechy bohumínského nádraží. V roce 2018 se tam plánuje větší investice o výši zhruba 41,4 milionů,“ informovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Která nádraží prokouknou v Bohumíně se letos opraví okna, dveře, fasáda, odpady, rozvody vody a část střechy (41,4 mil.)

celková rekonstrukce výpravní budovy čeká Havířov (47 mil.), Valšov (13,5 mil.), Frenštát pod Radhoštěm (21,4 mil.) a Krnov (10 mil.)

pracovat se začne i na nádraží v Jistebníku (7,7 mil.), Opavě-východ (2,5 mil.), Branticích (2,5 mil.), Návsí (9,9 mil.), Frýdku-Místku (4 mil.), Ostravě (Ostrava střed 2 mil., Ostrava hlavní nádraží 8 mil.), Mostech u Jablunkova (3,4 mil.) a v Kravařích (4 mil.)



Peníze pokryjí novou fasádu, okna, dveře, odpady, rozvody vody i část střechy.

Už letos by se také mělo začít pracovat v Havířově. Tamní nádraží v bruselském stylu mělo jít před několika lety k zemi, teď jej čeká postupná obnova.

„Jde o kompletní rekonstrukci za zhruba 47 milionů korun. Zpracovává se projekt, letos chceme podle průběhu stavebního řízení zahájit práce,“ upřesnila mluvčí Šubová.

Celkem budou stavebníci ve větším pracovat na patnácti nádražích v kraji, náklady na jejich opravu čítají přes 150 milionů. Například pro ostravské hlavní nádraží je hotová studie proveditelnosti na nové eskalátory, které přímo propojí přízemí a přístup k vlakům přes lávky.

„Připravujeme projekt a realizaci v letošním roce. Náklady předpokládáme okolo 8 milionů korun,“ sdělila Kateřina Šubová. Opravy se letos dotknou i památkově chráněného nádraží ve Frýdku-Místku, kde se bude mimo jiné opravovat i jedno z nástupišť.

Promění se ale nejen nádražní budovy a jejich příslušenství. Například do Bohumína míří i další obří balík peněz. „Významnou akcí je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ve stanici Bohumín, kde předpokládáme celkové investiční náklady 443 milionů korun,“ dodala Šubová.