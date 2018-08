Výměny potrubí omezují dopravu i dodávky vody v Moravskoslezském kraji

Třeba ve Frýdku-Místku musela být na začátku prázdnin kvůli výměně horkovodního potrubí na nějakou dobu uzavřena část páteřní cyklostezky kolem řeky Ostravice ve směru na Paskov. Oprava za 27 milionů korun už je ale hotová a cyklisté se na trasu mohli vrátit.

„Plánované letní odstávky využila společnost Veolia Energie ČR k výměně jedné ze stěžejních částí horkovodní sítě ve Frýdku-Místku, která zásobuje teplem přes 18 tisíc domácností, školy, nemocnici nebo obchodní centra,“ vysvětlila důvod uzavření cyklostezky Jana Dronská, mluvčí společnosti Veolia Energie ČR. „Potrubí sloužilo městu od doby instalace v roce 1974 a už nesplňovalo potřebné parametry.“

Výměna potrubí o průměru 50 centimetrů byla také příčinou, proč letos trvala odstávka dodávek teplé vody ve Frýdku-Místku plných deset dní namísto tradičních čtyř.

„Technickým a montážním oříškem byla například výměna svislého kompenzátoru, který překlenuje silnici Nádražní a železniční vlečku pro přilehlé výrobní závody, a to bez výluky z provozu, pouze s krátkou regulací dopravy,“ doplnil Dalibor Šafran, zástupce náměstka Závodu Distribuce a služeb Veolia Energie ČR.

Do nových potrubí investují miliony korun

Potrubí o průměru půl metru mění společnost Veolia také v Ostravě-Porubě, kde si práce vyžádaly omezení dopravy na Hlavní třídě.

„Jednu z největších generálních oprav rozvodů a zároveň investic posledních let provádíme na frekventované Hlavní třídě, kde se potrubí budovalo počátkem 60. let minulého století,“ řekla Dronská. „Jen v Ostravě letos investujeme do generálních oprav rozvodů 48 milionů korun, za které se opraví zhruba 2,8 kilometru tras potrubí.“

A miliony korun investuje do nových potrubí také společnost SmVaK. „V roce 2018 dosáhnou investice společnosti SmVaK zhruba 530 milionů korun, dalších více než 200 milionů bude směřovat do oprav infrastruktury, technologií a zařízení pro výrobu a distribuci pitné vody, stejně jako pro odvádění a čištění odpadních vod,“ řekl mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

A také v případě dominantní vodárenské firmy v kraji jde o potrubí o průměru půl metru.

Řadu oprav chystají v Bohumíně

„Ještě letos bude například dokončena první etapa rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá s profilem 500 milimetrů při jeho přechodu přes Odru za více než 40 milionů korun. Jde o klíčový přivaděč pro zásobování části Ostravy pitnou vodou,“ dodal Síbrt.

Vodovodní řad a kanalizační síť za 3,5 milionu korun budou vodárny vyměňovat ve Štramberku, 860 metrů dlouhé potrubí za osm milionů korun firma zmodernizuje v Bravinné u Bílovce. Více než dva kilometry potrubí pak čeká modernizace za 22 milionů korun ve fulnecké části Stachovice.

A na velké výměny potrubí se chystají také v Bohumíně. „Třeba v místní části Skřečoň vyměníme nejen zhruba 590 metrů stávajícího betonového potrubí, ale také patnáct revizních šachet. Zároveň zrekonstruujeme 56 kanalizačních přípojek v délce 150 metrů s domovními revizními šachtami, které se nacházejí na veřejném prostranství,“ popisuje plány ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Náklady dosáhnou v tomto případě téměř 16 milionů korun.

Další rekonstrukce potrubí ze sedmdesátých let minulého století se chystají i v Novém Bohumíně nebo v Záblatí. Tamní potrubí pochází dokonce už ze 60. let.