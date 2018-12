Orlovští se chystají demonstrovat před úřadem, vrcholí boj o nemocnici

To, co zastánci optimalizace nazývají logickou reakcí na stárnutí populace a nutným ekonomickým opatřením, kritici považují za faktický zánik nemocnice.

Jak orlovská, tak karvinská nemocnice spadají pod správu kraje a mají jednotný management. Vedení kraje už několik měsíců deklaruje, že je nutné řešit ztrátovost nemocnic. Právě stěhováním celých lékařských týmů z Orlové do Karviné to chce učinit.

„A to ze tří důvodů. Jednak kvůli stárnutí populace, kdy v současnosti chybí stovky lůžek následné péče, kterých by v Orlové na základě optimalizace přibylo. Dále pociťujeme nedostatek lékařů. Zdravotnický personál v nemocnicích funguje na hraně fyzického i psychického vyčerpání, takto by se posílil. A v neposlední řadě musíme nějak řešit ztrátovost nemocnic. Optimalizace by měla ušetřit desítky milionů ročně,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Zástupci Orlové s chystaným krokem kraje nesouhlasí, chtějí nemocnici takovou, jaká je v současnosti, tedy i s akutní péčí. Vadí jim, že by za ní obyvatelé města museli jezdit do Karviné, případně Havířova.

Dva dny před jednáním krajských zastupitelů uspořádali Orlovští tiskovou konferenci, na kterou přizvali zástupce zdravotnického personálu nemocnice i ekonoma, který dříve v managementu nemocnice pracoval a zároveň byl součástí desetičlenné pracovní komise, jež návrh optimalizace od června posuzovala.

Město chce nemocnici do své správy

Podle něj byla komise dle složení ustavena účelově, kdy většinu měli lidé, kteří optimalizaci vymysleli, nebo jejich podřízení.

„Ztráta nemocnic narůstá dlouhodobě posledních pět šest let. Když jsme dokázali, že stěhování nemůže nijak výrazně zlepšit ekonomiku, tak se projednávání komise stočilo směrem k personálním problémům. V Orlové ale personální problémy nevidím. To vše jsme projednávali a přesvědčovali vedení kraje, aby ten krok vrátili zpátky. Bohužel, jako finále činnosti komise bylo hlasování a dopadlo to tak, jak to asi dopadnout od začátku mělo – tedy 6:4 v neprospěch Orlové,“ uvedl ekonom Stanislav Saksa.

Podle starosty Orlové Miroslava Chlubny město jako další řešení navrhlo, že nemocnici převezme do své správy. „Chceme tak zachovat fungující lékařské týmy, za kterými lidé dojíždí i z okolních měst,“ řekl.

Gebauer redakci MF DNES řekl, že se sice nebrání o této věci jednat, ale zároveň varoval, že by takový krok mohl způsobit likvidaci nemocnice. „Přišla by totiž o akreditaci,“ vysvětlil.

Orlovští chtějí před čtvrtečním jednáním krajských zastupitelů demonstrovat v Ostravě před budovou úřadu.