Zabraňte našemu vystěhování, žádají lidé z ostravské Bedřišky zastupitele

6:01 , aktualizováno 6:01

Budoucnost dvaceti starých dvojdomků v ostravské osadě Bedřiška, kde žije asi sto lidí, je velmi nejistá. Radní obvodu Mariánské Hory a Hulváky totiž místo považují za problémovou vyloučenou lokalitu, jejíž obyvatele je nutné do dvou let vystěhovat a dřevostavby staré téměř 70 let zbourat. Nájemníci ale nesouhlasí.