Kopr, levandule i rebarbora. O osiva na půjčku je zájem

„Jsme spokojení a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Lidé darovali asi dvacet druhů semínek. Ta nejvzdálenější pocházejí z Rychleb v Jeseníkách, většina je z Opavy a okolí,“ popisuje Tomáš Skalík z občanského sdružení Za Opavu, které půjčovnu semen v září zpřístupnilo v opavském Matičním domě.

Semínkovna, v níž půjčování osiva funguje stejně jako třeba výpůjčky knížek v knihovně, je v Opavě přístupná každé pondělí odpoledne. Možnost však lidé mají i jindy. „V podstatě vždy, když je otevřený Matiční dům a je tam některý ze spolků,“ dodává Skalík.

Půjčovna začínala s pěti sáčky s osivem zeleniny i okrasných květin, mezi prvními byla například semena rebarbory. Funguje coby samoobsluha – příchozí vloží sáček a zapíše do knihy, co přinesl, nebo naopak odepíše, co si půjčil.

Dva roky v Havířově byly úspěšné

Že půjčování semínek funguje, dokládají zkušenosti z Havířova, kde mají semínkovnu už dva roky v ekokoutku tamní Městské knihovny. „Chodí čtenáři i lidé, kteří jdou okolo. Letos přinesli asi dvacet druhů osiva, loni bylo více,“ říká knihovnice Martina Urbančíková.

V Havířově mají semena bylinek, květin i zeleniny. „Například dýně, kopr, levandule,“ vyjmenovává Urbančíková s tím, že knihovna pořádá i tematické akce.

Semínkovnu zájemci najdou i ve Frenštátu pod Radhoštěm či v Pstruží na Frýdecko-Místecku (více o semínkovnách zde).