Ostrava dá lidem 1,2 milionu na pořádání výročních oslav

OZO zaplatí zelené projekty Peníze mohou zájemci získat i od městské společnosti OZO Ostrava, která se stará o odvoz a zpracování odpadů. Ta letos nabízí až milion korun na zelené projekty, jejichž cílem je zvýšit míru využívání odpadů nebo zvelebit město. „Organizace a firmy mohou podat elektronickou žádost do konce dubna. V květnu rozhodneme, které projekty podpoříme,“ řekl jednatel OZO Ostrava Karel Belda s tím, že na realizaci budou mít žadatelé čas od června do listopadu a nejpozději v prosinci musí odevzdat závěrečné zprávy. „Dříve jsme sponzorovali různé místní akce, ale žádostí stále přibývalo, proto jsme loni poprvé zaměřili podporu cíleně na environmentální projekty. Vyhlásili jsme tři kategorie, ale do jedné se nepřihlásil nikdo, do druhé jediný zájemce. Nejvíc přihlášek přišlo do kategorie Zelená pro Ostravu, kterou vyhlašujeme i letos,“ sdělil Belda a dodal: „A kromě toho dvě nové kategorie: Nový život starým věcem a Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY.“ Loni společnost OZO rozdělila mezi pět projektů 381 tisíc korun. Největší částku získal Domov pro seniory Kamenec na projekt renovace odpočinkové zahrady za 724 tisíc. Od odpadové firmy dostal domov 180 tisíc, za což upravil část zahrady – zpevnil plochy pro umístění cvičebních prvků a ptačí voliéry. A například Mateřská škola Blahoslavova mohla díky dotaci ve výši 50 tisíc korun uskutečnit svůj projekt Ekohrátky barevné zahrádky. Vybudovala pocitový chodníček z přírodních materiálů, po kterém budou děti v létě chodit bosé, také hmyzí hotel a záhony. Děti dostaly příležitost vnímat přírodu jinak a starat se o rostliny.