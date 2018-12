Dvoupatrové autobusy v Ostravě zatím nebudou. Město chce unikáty

Dopravní podnik Ostrava (DPO) chtěl původně už v létě a pak na podzim vyslat obdoby londýnských doubledeckerů na trasu mezi dvě nejnavštěvovanější turistické atrakce ve městě.

Patrové autobusy měly spojit Dolní oblast Vítkovice, kam ročně přijde asi 1,5 milionu lidí, se Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava, kterým ročně projde okolo půl milionu návštěvníků z Česka, Polska i Slovenska. Ředitel DPO Daniel Morys se ale nevzdává.

„Doufám, že když naše dvoupatrové autobusy nevyjedou letos, mohlo by se to podařit příští rok. Rozhodně uděláme ještě třetí pokus. Ale kdyby ani ten nevyšel, asi bychom nechali naši myšlenku nějaký čas spát,“ přemítá ředitel.

Přímé spojení těchto dvou atraktivit zatím možné není. U zoo je přitom málo parkovacích míst, která zejména o letních víkendech nestačí. Idea byla taková, že návštěvníci Ostravy nechají auto u industriálních památek ve Vítkovicích a do zoo i zpět pojedou autobusem.

Bývalý radní pro dopravu Lukáš Semerák si dokonce přál kopie londýnských vozů, tedy kabriolety bez střechy. Ale dopravce se nakonec rozhodl pro kryté vozy, aby na cestující nepršelo.

Do soutěže se nikdo nepřihlásil

Ve výběrovém řízení požadoval podnik od výrobců dva autobusy za cenu do 18 milionů korun, každý z nich s nejméně 65 sedadly pro cestující a dalšími místy na stání. Ve vozech měly být i USB porty a wi-fi.

Do první soutěže vyhlášené na jaře se ale nikdo nepřihlásil. Podle Moryse i Semeráka proto, že výrobci měli obsazené kapacity. Proto DPO vyhlásil druhou soutěž v naději, že se situace zlepší.

„I tuto soutěž jsme museli bohužel zrušit ze stejného důvodu. Nepřihlásil se ani jeden zájemce,“ říká Morys.

Ostrava chce unikáty, ty nikdo sériově nevyrábí

Problém ale podle něj není pouze v kapacitách, ale především v tom, že Ostrava požaduje unikáty: autobusy s motorem na stlačený zemní plyn (CNG) nebo s hybridním pohonem na plyn a elektřinu.

„Například Berlín teď vysoutěžil 100 dvoupodlažních autobusů, jenže všechny s dieselovým motorem. A v tom je háček. My chceme vozy na alternativní pohon, které zatím nikdo sériově nevyrábí. Byla by to vlastně kusová výroba jen pro nás. Jenže když jsme si vytyčili za cíl mít do roku 2020 veškerou městskou dopravu bez dieselů, tak přece nebudeme kupovat turistické autobusy na naftu,“ vysvětluje Morys.

Podnik proto napotřetí přímo osloví dva vybrané výrobce, firmy Volvo a Scania, ale když to zveřejní, mohou se hlásit i další. „Buď se domluvíme a autobusy budeme mít v létě, nebo nějaký rok počkáme,“ řekl Morys.