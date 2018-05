Ostrava kupuje tisíce detektorů plynu. Mnozí lidé jim však nevěří

Než se přesvědčila o opaku, nevěřila jim ani Alexandra Snitková z Ostravy-Přívozu, které obec namontovala hlásič požáru i detektor kysličníku uhelnatého do bytu v dubnu.

„Asi po dvou týdnech od montáže nám začalo hvízdat čidlo CO a na displeji svítil nápis: Evakuace, volejte 112,“ vzpomíná žena.

Místo toho, aby volala hasiče, přístroj vypnula a šla se zeptat souseda, co si o tom myslí. Byla přesvědčená, že detektor je porouchaný.

Plynař lhal, kotel vyčištěný nebyl

„Mi ani mamce nic nebylo. Předtím jsme větraly. A kotel byl vyčištěný. Tedy alespoň to tvrdil plynař, který nám před šesti měsíci vydal potvrzení o revizi s kulatým razítkem,“ říká Snitková s tím, že jí soused řekl, ať nic neřeší. Takové přístroje jsou podle něj k ničemu.

Situaci žena přehodnotila už další den, když alarm v jejich bytě spustil znovu. Ani tenkrát ale nevolala hasiče. Místo toho telefonovala na domovní správu, kde dostala kontakt na bytového technika.

„Řekl, že někoho pošle do týdne. Pak ale chtěl, ať zpřístupníme byt, že tam pojede hned. Přijeli hasiči, strážníci i plynař, který zjistil, že plyn skutečně uniká a kotel nebyl vyčištěný. Naštěstí to udělal a my teď čekáme účet z bytovky. Předešlý plynař, který kotel údajně vyčistil, nám vrátí peníze,“ líčí žena. Teď už detektorům věří. „I hasiči nás ujistili, že fungují,“ dodává.

Detektory dostanou všechny městské byty

Město už nakoupilo 4,5 tisíce detektorů kouře a plynu za 2,2 milionu korun pro obecní byty v obvodech, které o ně měly zájem. Montáž začala v březnu a ještě neskončila, ale přístroje už zachránily životy nejméně čtyřem rodinám.

„Detektory se osvědčily, proto chystáme další výběrové řízení na jejich nákup pro další obvody. Potřebujeme jich téměř osm tisíc. Naším cílem je vybavit všech 13 tisíc městských bytů hlásiči požáru a do bytů s plynovými kotly nainstalovat detektory CO,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.